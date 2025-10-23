Đề xuất bổ sung cơ quan báo chí chủ lực ở một số địa phương

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã bổ sung nhiều quy định mới liên quan phát triển kinh tế báo chí, trong đó bổ sung 5 nguồn thu mới của các cơ quan báo chí.

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã bổ sung 5 nguồn thu mới cho các cơ quan báo chí. Ảnh: Đinh Hà.

Sáng 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trình Quốc hội tờ trình dự án Luật Báo chí (sửa đổi) với nhiều điểm mới.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật mới là bổ sung quy định về Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình (Điều 16 dự án Luật).

Cụ thể, theo tờ trình, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ. Cơ quan này được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng phê duyệt. Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí.

5 nguồn thu mới của cơ quan báo chí

Dự thảo Luật cũng bổ sung một loạt quy định liên quan kinh tế báo chí để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí có thêm nguồn thu, tăng thêm nguồn lực tài chính để bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động.

Cụ thể, bổ sung 5 nguồn thu mới cho các cơ quan báo chí gồm: Thu từ bán quyền xem, nghe tác phẩm báo chí; Thu từ cho phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; Thu từ liên kết trong hoạt động báo chí; Thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu; Thu từ người có nhu cầu đăng bài nghiên cứu khoa học để có kinh phí phản biện, hoàn thiện, nâng cao chất lượng bài viết.

Theo dự thảo Luật mới, cơ quan báo chí cũng được liên kết sản xuất nội dung (trừ nội dung về thời sự chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại) để thúc đẩy cơ quan báo chí khai thác giá trị từ hoạt động liên kết phục vụ phát triển báo chí, đồng thời đảm bảo định hướng trong thông tin thời sự chính trị (thông tin về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện quan trọng của đất nước...), an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Giao Chính phủ quy định chi tiết về liên kết trong hoạt động báo chí, minh bạch trách nhiệm, quyền lợi của các bên khi tham gia liên kết, thúc đẩy liên kết đem lại giá trị cho phát triển báo chí.

Dự thảo Luật cũng quy định đầy đủ các phương thức Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu để báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa, thông tin tuyên truyền về tình trạng khẩn cấp, thông tin đối ngoại, truyền thông chính sách… và các nhiệm vụ trọng yếu khác theo quyết định của Thủ tướng. Nhà nước sẽ bố trí ngân sách mua dịch vụ sự nghiệp công, hỗ trợ thường xuyên cơ quan báo chí.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Đặc biệt, dự thảo đã bổ sung quy định về hoạt động của cơ quan báo chí trên không gian mạng. Trong đó, hoạt động trên không gian mạng của cơ quan báo chí phải tuân thủ quy định pháp luật về báo chí, về an ninh mạng, quy định về tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Để làm rõ cho quy định mới này, dự thảo Luật đã bổ sung khái niệm Xuất bản báo chí trên không gian mạng, bổ sung quy định Nền tảng số báo chí quốc gia; Kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng là sản phẩm báo chí.

Nhà nước sẽ đầu tư Nền tảng số báo chí quốc gia, Hạ tầng dữ liệu báo chí số và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số báo chí, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Đề xuất bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực ở một số địa phương

Trình bày báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban nhất trí với các quy định nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí có thêm nguồn thu, tăng thêm nguồn lực tài chính để bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động như dự thảo Luật.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm rõ hơn khái niệm “kinh tế báo chí” và các quy định liên quan đến đầu tư công, cơ chế tự chủ, những quy định về nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của cơ quan báo chí.

Về nội dung cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với việc bổ sung các quy định liên quan. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội hàm, tiêu chí xác định và cơ chế đặc thù tài chính của các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Đặc biệt, có ý kiến cho rằng ngoài 6 cơ quan báo chí được xác định theo Quyết định 362/QĐ-TTg của Thủ tướng về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí.

Về hoạt động báo chí trên không gian mạng, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu, bổ sung một số nội dung nhằm thúc đẩy hoạt động của báo chí trên không gian mạng; quy định về trách nhiệm pháp lý của các nền tảng mạng xã hội nước ngoài trong trường hợp kênh nội dung trên không gian mạng của cơ quan báo chí bị xâm nhập, sửa đổi thông tin có nội dung vi phạm pháp luật; xử lý đối với trường hợp để nội dung vi phạm xuất hiện trên kênh này.

Cơ quan thẩm tra cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiên cứu có quy định nguyên tắc về cơ chế thực hiện thỏa thuận, trách nhiệm của cơ quan báo chí và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc bảo đảm quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm báo chí trên không gian mạng, tác phẩm báo chí có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ủy ban đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy định theo hướng tạo ra hành lang pháp lý để xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các nền tảng công nghệ số trong nước, phân phối nội dung thông tin báo chí; về quyền, trách nhiệm pháp lý của nhà báo, cơ quan báo chí khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí.