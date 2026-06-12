Đề và gợi ý đáp án môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tốt nghiệp THPT

Tri Thức - Znews giới thiệu gợi ý đáp án môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật do giáo viên tại Tuyensinh247 thực hiện:

Mã đề 1019

Đề thi môn Giáo dục Kinh tế & Pháp luật:

(Lưu ý, phần khoanh trên đề là của thí sinh, không phải gợi ý đáp án)

Cuốn sách Giải mã trẻ cá biệt - Hiểu, Hợp tác, Hành động của tiến sĩ Ross W. Greene mở ra một góc nhìn toàn diện và nhân văn hơn về những trẻ bị gắn mác "cá biệt". Thay vì trừng phạt, chúng ta có thể giúp các em rèn luyện những kỹ năng thiếu hụt để biến đổi hành vi.

Cuốn sách không chỉ mang đến những nghiên cứu khoa học tâm lý hành vi sâu sát, mà còn cung cấp phương pháp giáo dục thực tiễn, giúp phụ huynh và giáo viên áp dụng hiệu quả.