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Giáo dục

Đề và gợi ý đáp án môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tốt nghiệp THPT

  • Thứ sáu, 12/6/2026 10:49 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật là một trong những môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tri Thức - Znews giới thiệu gợi ý đáp án môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật do giáo viên tại Tuyensinh247 thực hiện:

Mã đề 1019

de thi anh 1

Đề thi môn Giáo dục Kinh tế & Pháp luật:

(Lưu ý, phần khoanh trên đề là của thí sinh, không phải gợi ý đáp án)

de thi anh 2

de thi anh 3

de thi anh 4

de thi anh 5

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