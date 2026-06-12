Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Đề thi và gợi ý đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT

  • Thứ sáu, 12/6/2026 10:25 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Sáng 12/6, thí sinh cả nước làm bài thi môn tự chọn, trong đó có môn Lịch sử.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Đề thi môn Lịch sử như sau:

(Phần khoanh trên đề là của thí sinh, không phải gợi ý đáp án)

de thi anh 1

de thi anh 2

de thi anh 3

de thi anh 4

Tri Thức - Znews giới thiệu gợi ý đáp án môn Lịch sử do giáo viên tại Tuyensinh247 thực hiện:

de thi anh 5

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

Có cần thiết đưa Steve Jobs vào đề Văn tốt nghiệp THPT?

Đề văn "Steve Jobs Việt Nam" tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Chuyên gia đánh giá cao khả năng gợi mở, nhưng cũng băn khoăn về tính công bằng và thông điệp muốn truyền tải.

17 giờ trước

đề thi Học sinh đề thi đáp án lịch sử

    Đọc tiếp

    TP.HCM co de Van bi loi hinh anh

    TP.HCM có đề Văn bị lỗi

    22 giờ trước 13:35 11/6/2026

    0

    Trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 11/6, TP.HCM ghi nhận một số sự cố bất thường, trong đó có 3 thí sinh bị ảnh hưởng do đề thi bị lỗi in.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý