Đề nghị truy tố Shark Thủy

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, tức "Shark Thủy", Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup) cùng 28 người khác bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố, về 3 nhóm tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024 và Quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 01/12/2024.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy). Ảnh: Bộ Công an.

Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự; ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số: 56/BKLĐT-CSKT-P6 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ quy định tại Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cùng ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 22564/TB-CSKT-P6 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với tên gọi “Shark Thủy”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup và Công ty Egame) cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện hành vi bán khống cổ phần Egroup nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định những người đã đầu tư mua cổ phần Egroup, còn dư nợ tại thời điểm khởi tố vụ án, được xác định là bị hại trong vụ án.