Đề nghị tiếp tục duy trì bãi giữ xe cho Đường sách TP.HCM

Ngày 15/4, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đã chủ trì cuộc họp làm việc với các bên liên quan để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Đường sách TP.HCM.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đã định hướng tháo gỡ các vướng mắc thời gian qua. Theo đó, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị tiếp tục duy trì hoạt động của các bãi giữ xe để đảm bảo hạ tầng phục vụ bạn đọc và du khách khi đến tham quan không gian văn hóa này.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định khu vực bãi giữ xe trên đường Công xã Paris là đúng quy định pháp luật. Đối với các bãi giữ xe khác, việc tổ chức phải tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành.

Cuộc họp giải quyết vấn đề vướng mắc trong hoạt động Đường sách TP.HCM.

Cũng như các yêu cầu cụ thể về trật tự và mỹ quan. Ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh đơn vị quản lý cần phải đảm bảo an ninh trật tự, dành đủ không gian cho người đi bộ theo đúng quy định và không làm ảnh hưởng đến các bức bích họa nghệ thuật. Các bãi xe cần được sắp xếp ngăn nắp để không gây xung đột với cảnh quan đô thị khu vực trung tâm.

Tiếp theo, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với UBND phường Sài Gòn và các bên liên quan để rà soát, điều chỉnh phương án bố trí bãi xe. Mục tiêu của sự phối hợp này là tìm ra giải pháp hài hòa, vừa đáp ứng nhu cầu gửi phương tiện của người dân, vừa đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị theo đúng quy định pháp luật.

Chia sẻ tại cuộc họp, phường Sài Gòn cũng cho biết luôn ủng hộ duy trì các hoạt động phát triển Đường sách TP.HCM, sẵn sàng hỗ trợ cũng như mong muốn có thêm nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc tại địa phương.