'Điểm nghẽn' giữ xe lại làm khó Đường sách TP.HCM

Vừa được Sở Xây dựng TP.HCM cấp phép hoạt động lại vào ngày 11/2, hai bãi giữ xe của Đường sách TP.HCM đứng trước nguy cơ bị di dời.

Hoạt động từ năm 2016, Đường sách TP.HCM đã trở thành một thiết chế văn hóa quan trọng của thành phố. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ đầu tháng 3, UBND và Công an phường Sài Gòn đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng thu hồi giấy phép hoạt động hai bãi giữ xe của Đường sách TP.HCM. Chia sẻ tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 9/4, đại diện phường Sài Gòn cho biết việc đề xuất di dời hai bãi giữ xe là do lo ngại các bãi xe ảnh hưởng đến an ninh khu vực trụ sở cơ quan nhà nước và che khuất không gian bích họa.

Phường Sài Gòn nói gì?

Ngày 4/3 và 12/3, Công an phường Sài Gòn và UBND phường Sài Gòn đã lần lượt ban hành các văn bản đề nghị Sở Xây dựng xem xét thu hồi giấy phép hai bãi giữ xe trên vỉa hè đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng của Đường sách TP.HCM.

Các văn bản nêu rõ lo ngại về việc tổ chức trông giữ xe trên vỉa hè đang gây ra những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị và an toàn khu vực. Cụ thể, UBND phường Sài Gòn cho rằng vị trí bãi xe trên đường Công xã Paris nằm sát vách trụ sở các cơ quan Đảng ủy, HĐND và UBND phường. Việc tổ chức trông giữ xe tại đây bị đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của các cơ sở hành chính nhà nước. Đồng thời, hai bãi xe cũng bị phản ánh là che khuất tầm nhìn của du khách đối với công trình tranh bích họa "Việt Nam tươi đẹp".

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 9/4 về vấn đề này, ông Lê Nguyễn Việt Nam - Quyền trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sài Gòn, cho biết thêm: "Việc tổ chức giữ xe tại vị trí sát vách trụ sở cơ quan phường tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của cơ sở, đồng thời thu hẹp không gian dành cho người đi bộ. Vị trí này cũng trực tiếp che khuất và làm giảm giá trị thẩm mỹ của công trình tranh bích họa 'Việt Nam tươi đẹp' vừa mới hoàn thành để chào mừng các ngày lễ lớn".

Hiện trạng 2 bãi giữ xe ở đường Hai Bà Trưng và Công xã Paris bị đề xuất thu hồi giấy phép hoạt động. Ảnh: Đường sách TP.HCM cung cấp.

Về phương án giải quyết, ông Nam cho rằng nhu cầu gửi xe của bạn đọc có thể được giải quyết tại các điểm trông giữ phương tiện lân cận đã có sẵn. Cụ thể là ở Bưu điện Thành phố, khuôn viên tòa nhà Viễn thông tại số 125 Hai Bà Trưng hoặc khu đất trống tại số 8-12 Lê Duẩn. Những vị trí này hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu gửi xe mà không gây áp lực lên không gian vỉa hè công cộng.

Đại diện Sở Xây dựng, cơ quan cấp phép cho các bãi xe, cũng đưa ra phản hồi: “Trên cơ sở đề xuất của công ty Đường sách, Sở đã cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng để phục vụ bạn đọc đến ngày 11/5. Để giải quyết các kiến nghị của UBND phường Sài Gòn, Sở Xây dựng đang làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao để xem xét giải quyết vấn đề làm sao vừa đáp ứng được nhu cầu giữ xe, vừa không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương”.

Sở Xây dựng ghi nhận Đường sách TP.HCM là một thiết chế văn hóa quan trọng đã hoạt động ổn định và đạt nhiều kết quả trong 10 năm qua. Tuy nhiên, trước những phản ánh cụ thể của chính quyền phường, Sở sẽ phối hợp với các bên liên quan để rà soát kỹ lưỡng các vị trí bãi xe. Mục tiêu cuối cùng là tìm ra một giải pháp bền vững, đảm bảo hài hòa giữa việc phát triển không gian văn hóa và yêu cầu quản lý trật tự đô thị của thành phố.

Đường sách phản hồi về tính thiết yếu của các bãi giữ xe hiện hữu

Trao đổi với Tri Thức - Znews về những đề xuất từ phường Sài Gòn, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM - bày tỏ sự không đồng thuận. Theo ông, bãi giữ xe là một phần hạ tầng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Đường sách trong suốt 10 năm qua.

Phía Đường sách cho rằng các địa điểm thay thế do phường đề nghị không đáp ứng được nhu cầu thực tế của bạn đọc. Theo ông, bãi xe tại số 125 Hai Bà Trưng vốn thuộc đơn vị khác quản lý, không có nhiệm vụ giữ xe cho Đường sách và có thời gian hoạt động không phù hợp với nhu cầu của độc giả. Bãi giữ xe ở khu đất trống phía đường Lê Duẩn thuộc về một công trình đang xây dựng, không thể là địa điểm lâu dài.

Ông trình bày về những khó khăn nếu bãi xe bị thu hồi: “Đường sách mà không có bãi giữ xe thì Đường sách sẽ ‘chết’ vì người dân không có chỗ gửi phương tiện thuận tiện để vào tham quan. Các vị trí thay thế mà phường đề xuất đã phục vụ khách hàng riêng của họ và không có cam kết giữ xe cho khách của Đường sách. Do vậy, việc duy trì hai bãi xe đã được Sở Xây dựng cấp phép như hiện nay là điều kiện cần thiết để đảm bảo sự ổn định của không gian văn hóa này”.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động đơn vị. Ảnh: Duy Hiệu.

Đối với các lo ngại về an ninh và ảnh hưởng mỹ quan bích họa, phía Đường sách cho biết đã thực hiện các biện pháp điều chỉnh kỹ thuật để giảm thiểu tác động. Đơn vị đã dịch chuyển ranh giới bãi xe đường Công xã Paris ra khỏi phạm vi vách tường trụ sở UBND phường và đảm bảo lối đi bộ thông thoáng.

Ông Lê Hoàng nhấn mạnh về các giải pháp phối hợp bảo vệ khu vực: “Chúng tôi đã chủ động điều chỉnh vị trí đỗ xe ra sát phía bồn hoa, hoàn toàn không còn nằm sát vách tường trụ sở phường để đảm bảo an ninh theo yêu cầu. Đội ngũ nhân viên giữ xe cũng được giao nhiệm vụ bảo vệ các bức bích họa, ngăn chặn tình trạng vẽ bậy vốn thường xuyên xảy ra khi khu vực này chưa có người quản lý”.

Đơn vị quản lý Đường sách cũng chỉ ra rằng thực tế vẫn có lối đi bộ rộng trên 2,5 m tại đường Hai Bà Trưng cho du khách ngắm tranh và chụp hình. Ông Lê Hoàng kiến nghị các cơ quan chức năng cần có giải pháp dung hòa thay vì thu hồi giấy phép. Ông cho rằng sự tồn tại của bãi xe không xung đột với cảnh quan nếu được tổ chức ngăn nắp và có sự quản lý chặt chẽ.

Hiện tại, Công ty Đường sách TP.HCM vẫn đang duy trì hoạt động hai bãi xe trong thời gian chờ kết luận cuối cùng từ các cuộc họp liên ngành giữa Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan.

Đây không phải lần đầu Đường sách TP.HCM gặp khó vì vấn đề bãi giữ xe cho khách đến tham quan. Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Đường sách được bố trí hai bãi giữ xe tại Công xã Paris và đường Hai Bà Trưng ttừ năm 2016.

Năm 2017, hoạt động của hai bãi giữ xe này từng bị ngưng hai tuần để chờ quy hoạch tổng thể bãi xe nội đô.

Tháng 8/2025, bãi giữ xe cổng Đường sách TP.HCM phía đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Du phải tiếp tục dừng do hết hạn mà chưa được cấp lại giấy phép; khách đến phải gửi xe ở số 125 Hai Bà Trưng hoặc bãi giữ xe của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Theo lãnh đạo đơn vị, việc thiếu chỗ gửi xe thuận tiện khiến lượng khách sụt giảm rõ rệt, đe dọa trực tiếp đến hoạt động của Đường sách.