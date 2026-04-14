Sở Xây dựng TP.HCM: Cấp phép bãi xe Đường sách đúng quy định

Dù được Sở Xây dựng cấp phép đúng quy định vào tháng 2/2026, hai bãi xe Đường sách TP.HCM bị đề nghị thu hồi sau chưa đầy một tháng do lo ngại an ninh trụ sở và mỹ quan đô thị.

Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, đơn vị đã dời xe cách vách tường 2,5 m để đảm bảo không ảnh hưởng bích họa, chừa lối đi thông thoáng cho người đi bộ. Ảnh: T.H.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng để làm chỗ giữ xe đã được cơ quan này xem xét và kiểm tra kỹ dựa trên các quy định hiện hành. Sở cho biết theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong những trường hợp cần thiết, vỉa hè có thể được dùng làm nơi giữ xe nếu được cơ quan có thẩm quyền đồng ý.

Ngoài ra, việc mở bãi xe cũng nhằm thực hiện đúng kế hoạch của Thành phố từ năm 2015 về việc xây dựng Đường sách Nguyễn Văn Bình thành một không gian văn hóa đọc cho người dân. Trước đây, lãnh đạo thành phố cũng từng đồng ý cho phép mở các điểm giữ xe tạm thời để người dân thuận tiện đi tham quan Đường sách và Bưu điện TP.HCM.

Theo giấy phép được Sở Xây dựng cấp vào ngày 11/2, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM được sử dụng tạm thời tổng diện tích 205,2 m2 vỉa hè tại hai vị trí trên đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng đến hết ngày 11/5. Đơn vị này có trách nhiệm phải giữ gìn an ninh, không để xảy ra ùn tắc và phải dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu vực bãi xe.

Để giải quyết những lo lắng của UBND và công an phường Sài Gòn, Sở Xây dựng cho biết sẽ sớm bàn bạc với Sở Văn hóa và Thể thao và các bên liên quan để cùng kiểm tra lại các vị trí giữ xe. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ đề ra phương án tốt nhất, vừa có chỗ cho người dân để xe, vừa không làm ảnh hưởng đến trật tự của địa phương.

Đường sách TP.HCM hoạt động từ đầu năm 2016 đến nay, được xem là một thiết chế văn hóa đọc quan trọng. Ảnh: Phương Lâm.

Đến nay, Hội Xuất bản Việt Nam đã có 3 văn bản gửi đến các cơ quan chức năng. Theo Phó chủ tịch chuyên trách Đỗ Quang Dũng, nội dung các văn bản đề nghị các bên hỗ trợ Đường sách TP.HCM - một không gian văn hóa đọc tiêu biểu của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày 13/4, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có thư mời Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Hội Xuất bản việt Nam, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công an TP.HCM, UBND phường Sài Gòn, VNPT, Công ty Đường sách TP.HCM và các bên liên quan cùng làm việc để giải quyết khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Trước đó, ngày 4/3, Công an phường Sài Gòn gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng thu hồi giấy phép bãi xe trên đường Hai Bà Trưng. Lý do được đưa ra là bãi xe che khuất bức bích họa nghệ thuật, gây khó khăn cho khách tham quan và chụp ảnh. Ngoài ra, đơn vị cũng lo ngại việc giữ xe trên vỉa hè gây trở ngại cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường của lực lượng chức năng.

Đến ngày 12/3, UBND phường Sài Gòn tiếp tục có văn bản đề nghị điều chỉnh hoặc dời bãi xe đường Công xã Paris. Phường lo ngại vị trí này nằm sát vách trụ sở cơ quan nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh và an toàn. Việc bố trí hàng xe dài cũng bị cho là làm hẹp lối đi bộ, dễ gây ùn tắc cục bộ và ảnh hưởng đến vẻ đẹp của các công trình văn hóa tại khu vực trung tâm.

Đối với các lo ngại về an ninh và ảnh hưởng mỹ quan bích họa, phía Đường sách TP.HCM cho biết đã thực hiện các biện pháp điều chỉnh kỹ thuật để giảm thiểu tác động. Đơn vị đã dịch chuyển ranh giới bãi xe đường Công xã Paris ra khỏi phạm vi vách tường trụ sở UBND phường và đảm bảo lối đi bộ thông thoáng.

Đơn vị quản lý Đường sách cũng chỉ ra rằng thực tế vẫn có lối đi bộ rộng trên 2,5 m tại đường Hai Bà Trưng cho du khách ngắm tranh và chụp hình. Phía Đường sách kiến nghị các cơ quan chức năng cần có giải pháp dung hòa thay vì thu hồi giấy phép; cho rằng sự tồn tại của bãi xe không xung đột với cảnh quan nếu được tổ chức ngăn nắp và có sự quản lý chặt chẽ.