Đề nghị mức án với cựu tiếp viên hàng không cầm đầu đường dây mại dâm

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền (cựu tiếp viên hàng không) mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm".

Ngày 10/12, bảo lưu quan điểm truy tố, đại diện Viện kiểm sát khẳng định đủ căn cứ xác định cựu nữ tiếp viên hàng không Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, ngụ TP.HCM) và Zhang Lei (quốc tịch Trung Quốc, sống như vợ chồng với Tuyền) lập đường dây môi giới mại dâm cao cấp tại TP.HCM.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt 2 bị cáo cùng mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm". Ngoài ra, 5 bị cáo đồng phạm bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 5 năm tù.

Theo dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vào sáng 11/12.

Bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 5/2022, Zhang Lei nhận sang nhượng lại Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II để kinh doanh ăn uống, karaoke. Nhà hàng do Zhang Lei trực tiếp quản lý, điều hành. Đến tháng 2/2023, Tuyền bắt đầu cùng tham gia quản lý nhà hàng với bạn trai.

Zhang Lei và Tuyền thuê Nguyễn Hữu Chí làm tổng quản lý nhà hàng, Nguyễn Quốc Anh làm quản lý tiếp viên nữ, Đỗ Xuân Hoàng làm bảo vệ, giám sát tiếp viên nữ, Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu làm quản lý tiếp viên nữ. Cả hai chủ trương cho phép các tiếp viên nữ của nhà hàng đi ra ngoài bán dâm cho khách.

Khi khách có nhu cầu mua dâm thì sẽ trao đổi và thỏa thuận trực tiếp với các quản lý tiếp viên nữ của nhà hàng để điều tiếp viên ra ngoài bán dâm với giá 4 triệu đồng/lần và 7 triệu đồng/qua đêm.

Khi tiếp viên nữ đến làm việc, Hoàng ghi mã số, tên tiếp viên vào sổ và hỏi có đi bán dâm hay không. Nếu tiếp viên đồng ý bán dâm thì khi ghi tên sẽ viết chữ hoa ký hiệu đầu tiên. Tiếp viên nào không bán dâm thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý (Chí, Anh, Diễm và Liễu) biết. Sau đó, Chí gửi thông tin tiếp viên bán dâm và không bán dâm lên nhóm (Telegram 1127) của nhà hàng để các quản lý và chủ nhà hàng theo dõi.

Nếu tiếp viên nào muốn bán dâm thì phải viết giấy xin về sớm trình cho Nguyễn Hữu Chí duyệt. Sau khi được duyệt, tiếp viên đưa giấy cho Hoàng mới được phép rời nhà hàng để đi bán dâm.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Từ 22h30 đến 24h, tiếp viên muốn ra ngoài phải báo Quốc Anh. Khi được đồng ý, Quốc Anh sẽ báo mã số tiếp viên cho Hoàng để giải quyết cho ra ngoài.

Đường dây mại dâm này bị triệt phá vào đêm 17/12/2023. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an Phường 5 và Phường 9, Quận 5 (cũ) tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Phụng Hoàng và khách sạn Valentine, phát hiện có 5 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM kiểm tra Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II, phát hiện những người liên quan hoạt động môi giới mại dâm gồm Chí, Anh, Hoàng, Lê Thị Diễm, Liễu cùng một số đối tượng khác có liên quan. Lực lượng chức năng đã thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động của Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II.

Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với Chí, Anh, Hoàng, Diễm, Liễu cùng một số đối tượng khác. Tất cả đều khẳng định Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II do Zhang Lei và Đinh Thị Thanh Tuyền làm chủ.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Zhang Lei và Tuyền khai, từ tháng 2/2023 bắt đầu chủ trương cho tiếp viên nữ bán dâm để thu hút khách (qua đó tăng doanh thu nhà hàng).

Tuy nhiên, cả hai bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền và Zhang Lei khẳng định không hưởng tiền từ hoạt động môi giới mại dâm. Trong thời gian kinh doanh nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II, cả hai thu lợi khoảng 2,4 tỷ đồng và sử dụng toàn bộ số tiền trên để sửa chữa, trang trí và vận hành cơ sở.