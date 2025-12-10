Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Truy xét đối tượng tiếp cận bé gái 5 tuổi, tháo trộm đôi bông tai vàng

  • Thứ tư, 10/12/2025 13:01 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Đối tượng nữ đi xe đạp điện vào hẻm và theo dõi bé gái 5 tuổi đeo đôi bông tai bằng vàng. Đối tượng nữ giả bộ hư xe rồi tiếp cận bé gái tháo đôi bông tai vàng, lên xe bỏ chạy.

Ngày 10/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) tiếp nhận đơn trình báo từ gia đình anh Đ.H.T. (SN 1989, ngụ cùng xã) về việc con gái anh, bé Đ.P.Th bị đối tượng nữ tháo trộm bông tai vàng ngay trong con hẻm nhà anh. Công an xã đã tiến hành trích xuất camera, xác định nhân dạng của đối tượng và tổ chức truy xét.

Truy xet doi tuong, Tiep can be gai, 5 tuoi anh 1

Hình ảnh đối tượng tiếp cận bé gái 5 tuổi tháo bông tai vàng.

Theo trình bày của anh T., thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 19h50 ngày 8/12, khi con gái anh cùng một số bạn nhỏ đang chơi trong hẻm, thì có một đối tượng nữ còn rất trẻ đi xe đạp điện chở theo một bé gái tiếp cận con gái anh.

Đối tượng giả bộ hư xe ngồi xuống sửa chữa sau đó ngó nghiêng xem có người lớn hay không. Thấy bé Th. đứng gần mình, đối tượng giả bộ hỏi han, sau đó ôm và tháo đôi bông tai vàng trên tai bé.

Vì làm vội nên khiến bé Th. bị đau, khóc thét. Lấy được tài sản, đối tượng này lên xe đạp điện bỏ chạy. Nghe con gái khóc thét anh T. ra kiểm tra, thì đối tượng trên đã mất dạng.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/truy-xet-doi-tuong-nu-tiep-can-be-gai-5-tuoi-thao-trom-doi-bong-tai-vang-i790625/

M.Đ/Công an Nhân dân

Truy xét đối tượng Tiếp cận bé gái 5 tuổi Truy xét đối tượng Tiếp cận bé gái 5 tuổi

Đọc tiếp

Khoi to vu xam hai gan 98 ha rung o Gia Lai hinh anh

Khởi tố vụ xâm hại gần 98 ha rừng ở Gia Lai

3 giờ trước 10:48 10/12/2025

0

Hạt kiểm lâm khu vực Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ vụ gần 98 ha rừng bị xâm hại đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để điều tra theo thẩm quyền.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý