Kết thúc điều tra vụ án liên quan bị can Nguyễn Văn Đài

Cơ quan ANĐT Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia giúp sức, cổ xúy, che giấu bị can Nguyễn Văn Đài thực hiện hành vi phạm tội, lẩn trốn.

Ngày 9/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" liên quan Nguyễn Văn Đài.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. Ảnh: TTXVN phát.

Ngày 8/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố đối với vụ án "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đài (sinh ngày 6/5/1969 tại Hưng Yên; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia giúp sức, cổ xúy, che giấu bị can Nguyễn Văn Đài thực hiện hành vi phạm tội, lẩn trốn; mọi hành vi giúp sức, cổ xúy, che giấu bị can Nguyễn Văn Đài, căn cứ tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.