Hiệu vàng Kim Chung doanh thu 5.000 tỷ nhưng nộp thuế 10 triệu/tháng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng thuộc Công ty vàng bạc Kim Chung về tội "Trốn thuế".

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT về mở chuyên án đấu tranh với các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng bạc, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Hạc Thành đã tiến hành kiểm tra đồng loạt Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (địa chỉ 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) cùng nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc khác trên địa bàn phường Hạc Thành, xã Nông Cống như: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ…

Chiều 9/12, Cảnh sát có mặt tại hiệu vàng Kim Chung thực hiện lệnh bắt, khám xét.

Trong quá trình khám xét tại Công ty Kim Chung, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định số tang vật trên là vàng, đạt độ tinh khiết trung bình 99,89%.

Quá trình điều tra làm rõ, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ là Lê Thị Thu Hương (SN 1960) đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng. Các giao dịch này không được hạch toán vào sổ sách nhằm trốn thuế, bỏ ngoài doanh thu thực tế của công ty, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thu Hương.

Theo thống kê, trong vòng 5 năm (2020-2025), doanh thu từ hoạt động kinh doanh vàng bạc của Công ty Kim Chung lên tới 5.000 tỷ đồng . Tuy nhiên, mỗi tháng công ty chỉ nộp thuế xấp xỉ 10 triệu đồng, thấp bất thường so với quy mô giao dịch thực tế.

Điểm đáng chú ý, chỉ tính riêng tài khoản cá nhân của Trần Thị Hồng, một nhân viên công ty, mở tại ngân hàng BIDV, trong hai tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh các giao dịch liên quan tới hoạt động mua bán vàng lên tới 163 tỷ đồng , với số thuế bị trốn gần 500 triệu đồng. Những tài khoản tương tự được lập dưới tên nhân viên hoặc người thân được sử dụng như "bình phong" nhằm che giấu giao dịch thực tế, trốn nghĩa vụ thuế.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga.

Điều tra bước đầu xác định hành vi trốn thuế không chỉ do ông Bình và bà Hương tổ chức mà còn có sự tham gia giúp sức của nhiều thành viên khác trong gia đình. Trong đó có Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990, trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), là con gái của Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình), đồng thời là một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung. Các đối tượng này được giao quản lý hoặc đứng tên các tài khoản dùng để giao dịch vàng nhằm bỏ ngoài sổ sách kế toán.

Từ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế", đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các đối tượng: Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga để điều tra hành vi phạm tội theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương.

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT đang làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại và trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.