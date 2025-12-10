Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Bắt đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công an, cố thủ trong nhà

  • Thứ tư, 10/12/2025 06:15 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Bị mời về trụ sở để test ma túy, Phạm Anh Cường liền chửi bới rồi cầm dao đuổi tổ công tác ra sân, sau đó khóa cổng cố thủ trong nhà.

Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Bat doi tuong, phe ma tuy anh 1

Phạm Anh Cường tại trụ sở công an. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Theo cơ quan điều tra, tối 5/12, Công an phường Tích Lương phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến nhà Phạm Anh Cường để xác định tình trạng nghiện, sử dụng ma túy đối với Cường.

Tổ công tác mời Phạm Anh Cường ra trụ sở Công an phường Tích Lương để kiểm tra ma túy trong cơ thể.

Bat doi tuong, phe ma tuy anh 2

Con dao Cường dùng để đe dọa tổ công tác. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Tuy nhiên, do vừa sử dụng ma túy vào buổi trưa cùng ngày và lo sợ bị xử lý, Cường đã chửi mắng lực lượng làm nhiệm vụ, rồi xuống bếp lấy một con dao tiến về phía tổ công tác, lớn tiếng đe dọa, chửi bới và dồn đuổi tổ công tác ra sân nhà.

Sau khi đẩy được mọi người ra ngoài, Cường chạy vào nhà, khóa trái cổng, cố thủ bên trong.

Tổ công tác Công an phường Tích Lương đã báo cáo chỉ huy, tăng cường lực lượng đến hiện trường và triệu tập Cường về trụ sở để làm việc.

Kết quả xét nghiệm xác định Phạm Anh Cường dương tính với ma túy Methamphetamin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Văn Chương/VTC News

