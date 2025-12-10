Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Dùng súng ám sát người phụ nữ cùng bản vì nghi ngờ bị làm bùa

  • Thứ tư, 10/12/2025 06:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị mới điều tra, truy bắt và làm rõ đối tượng gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại bản Mốc 4, xã Mường Chà sau chưa đầy 24h gây án.

Trước đó, ngày 7/12, bà Sùng Thị Chư (sinh năm 1955) trú tại bản Mốc 4, xã Mường Chà trên đường trở về nhà sau khi đi ăn cơm tại nhà cháu họ, thì bị một đối tượng dùng súng kíp bắn trúng, khiến bà gục ngã trong sân nhà. Nạn nhân được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã, nhưng đến 10h cùng ngày tử vong.

Dung sung am sat, nguoi phu nu anh 1

Đối tượng Sùng A Vảng cùng tang vật.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh và khoanh vùng đối tượng. Từ các manh mối thu thập được, lực lượng điều tra nhanh chóng xác định nghi can Sùng A Vảng (SN 1986) trú cùng bản, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại cơ quan Công an, Vảng liên tục quanh co, chối tội, đưa ra nhiều lời khai gian dối nhằm đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng kiên trì đấu tranh, Sùng A Vảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai do nghi ngờ bà Chư "làm ma chài" khiến mẹ và con mình đau ốm, nên nảy sinh ý định sát hại.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://tienphong.vn/dung-sung-am-sat-nguoi-phu-nu-cung-ban-vi-nghi-ngo-bi-lam-bua-post1803257.tpo

Thu Hằng - Thành Đạt

Dùng súng ám sát người phụ nữ Điện Biên Dùng súng ám sát người phụ nữ

    Đọc tiếp

    Bat tam giam 3 doi tuong tai Cong ty vang bac Kim Chung hinh anh

    Bắt tạm giam 3 đối tượng tại Công ty vàng bạc Kim Chung

    10 giờ trước 21:33 9/12/2025

    0

    Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng tại Công ty vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý