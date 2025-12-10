Lợi dụng người khác rao bán nhà để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 9/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do có đơn kháng cáo của bị hại.

Bị cáo trong vụ án này là Doãn Tiến Kiên (sinh năm 1992, ở xã Xuân Mai, Hà Nội) và bị hại là Lê Đức H. Cho rằng hình phạt tại bản án sơ thẩm nhẹ, anh H. đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, từ đầu năm 2018 đến đầu tháng 8/2023, do cần tiền đầu tư làm ăn, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 33,6 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bị cáo giới thiệu với các bị hại bản thân là cán bộ ngân hàng, cán bộ công an và làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Căn cước công dân, 1 Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung nhằm tạo niềm tin cho các bị hại.

Cụ thể, đầu năm 2018, Kiên quen biết chị Nguyễn Thị T. đang có nhu cầu bán căn hộ ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội. Kiên nhận bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và chìa khóa để đưa khách vào xem nhà. Bị cáo còn tự ý làm thêm một chìa khóa của căn hộ.

Khoảng tháng 10/2018, Kiên biết bà Phạm Thị Đ. có nhu cầu mua căn hộ chung cư. Bị cáo tự giới thiệu bản thân là cán bộ ngân hàng TPBank, đang cần bán căn hộ là tài sản thế chấp với giá hơn 2 tỷ đồng . Do có sẵn chìa khóa nhà, Kiên đưa bà này đến xem căn hộ.

Bị cáo còn nói dối là Ngân hàng TPBank có liên kết với Ngân hàng VIB trong việc phát mại tài sản trên và bà này phải mở sổ tiết kiệm số tiền hơn 2 tỷ đồng tại VIB để "chứng minh tài chính".

Thông qua người quen, Kiên liên hệ với Phó giám đốc Ngân hàng VIB chi nhánh Ba Đình nhờ làm dịch vụ "chứng minh tài chính" cho bà Đ. để bà này làm thủ tục đảm bảo cho người nhà đi nước ngoài.

Do đó, ngày 2/8/2019, Kiên đưa bà Đ. đến Ngân hàng VIB làm thủ tục "chứng minh tài chính". Tuy nhiên, khi bà này đưa tiền, bị cáo sử dụng bản photo CMND của bà Đ. và nộp hơn 2 tỷ đồng để mở sổ tiết kiệm.

Ngay sau đó, bị cáo làm thủ tục rút toàn bộ số tiền từ sổ tiết kiệm của bà Đ. và chuyển hơn 2 tỷ đồng vào tài khoản của mình. Bị cáo đưa lại cho bà này 16 triệu đồng nói là tiền "hoa hồng". Kiên sử dụng số tiền chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân hết.

Tiếp đó, khi bà Đ. muốn nhờ Kiên tìm người thuê căn chung cư trên, bị cáo yêu cầu bị hại phải đưa 125 triệu đồng để sửa chữa căn hộ. Mặc dù không có khách thuê, Kiên vẫn đưa lại cho Đ. 72 triệu đồng nói là tiền khách đặt cọc thuê nhà.

Thực chất, bị cáo tiếp tục chiếm đoạt thêm 53 triệu đồng của bà Đ. Tổng cộng Kiên chiếm đoạt hơn 2,06 tỷ đồng của bà này. Khi bà Đ. yêu cầu Kiên hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng căn hộ, thì bị cáo làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đưa cho bị hại.

Ngày 2/10/2019, do nghi ngờ giấy tờ trên là giả, bà Đ. đến Phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội hỏi về Giấy đăng ký quyền sở căn hộ trên, thì phát hiện ra mình bị lừa. Đến nay, bị cáo đã khắc phục xong cho bà Đ.

Nạn nhân bị thiệt hại nặng nề nhất là ông Lê Đức H. với số tiền bị chiếm đoạt hơn 11,6 tỷ đồng . Theo đó, Kiên liên hệ với ông H. hỏi vay 12 tỷ đồng . Bị cáo sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà của người khác để thấy chấp.

Ông H. đồng ý cho Kiên vay tiền, nhưng yêu cầu phải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hai bên đã lập hợp đồng công chứng chuyển nhượng thửa đất trên với đại diện bên bán là anh Hoàng Huy Dũng.

Sau đó, ông H. chuyển hơn 11,6 tỷ đồng (trừ đi tiền lãi) cho Kiên. Bị cáo nhận tiền sau đó mới trả lại hơn 2 tỷ đồng .

Với hành vi trên, tòa sơ thẩm xử phạt Doãn Tiến Kiên mức án 19 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm 6 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Mở tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ để tăng hình phạt đối với bị cáo, do đó quyết định giữ nguyên án sơ thẩm.