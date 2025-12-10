Mạo danh nhân viên công ty xuất khẩu lao động chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Nguyễn Thị Oanh giới thiệu là nhân viên Công ty CP tập đoàn Nhật An đăng tin tuyển lao động đi xuất khẩu lao động một số nước châu Âu, qua đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Oanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng đầu năm 2024, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Oanh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Nguyễn Thị Oanh giới thiệu bản thân là nhân viên Công ty CP Tập đoàn Nhật An, địa chỉ tại số 2 đường Đức Diễn, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh.

Oanh đăng tin tuyển lao động đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan, Hungary, Litva; cam kết trong thời gian khoảng 6 tháng người lao động sẽ được đi xuất khẩu lao động.

Song trên thực tế, Oanh không có chức năng, không liên kết với bất kỳ đơn vị nào có chức năng trong việc đưa người đi xuất khẩu lao động tại các quốc gia này.

Để có thể chiếm đoạt tiền của người lao động, Oanh đã lấy hình ảnh visa, vé máy bay trên mạng sau đó chỉnh sửa thành hình ảnh visa, vé máy bay mang thông tin của người lao động để người lao động tin tưởng và chuyển tiền.

Sau khi nhận được tiền, Oanh không sử dụng để làm thủ tục cho người lao động đi xuất khẩu lao động mà chiếm đoạt, sử dụng đầu tư tiền ảo và chi tiêu cá nhân hết.

Cụ thể: Oanh chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thu Hương trú tại tỉnh Nghệ An số tiền hơn 300 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Cao Thị Nhung trú tỉnh Quảng Ninh số tiền 156 triệu đồng; chiếm đoạt của anh Ngô Văn Chung trú tỉnh Quảng Trị số tiền 50 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Hằng trú tại Hà Nội số tiền hơn 311 triệu đồng...

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Thị Oanh liên hệ Điều tra viên Phan Minh Tùng (Phòng Cảnh sát Kinh tế) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.