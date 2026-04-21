Đề nghị mức án đối với cựu phó chủ tịch phường cùng 2 tiếp viên

Với cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù.

Sáng 21/4, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) mức án từ 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Hành vi nguy hiểm, coi thường pháp luật

Hai bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (chủ quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim) và Đặng Thế Chung (em của Linh) cùng bị đề nghị mỗi người mức án tổng mức án từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trong khi, 2 nữ nhân viên cùng sử dụng ma túy với cựu Phó chủ tịch Thiện là Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) bị đề nghị từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù; Hà Thị Hiền (SN 2000, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bị cáo Phạm Quang Thiện.

Bị cáo Trần Mỹ Linh (SN 1995, là giáo viên, vợ bị cáo Đặng Thế Chung) bị đề nghị từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm".

Hơn 20 bị cáo khác bị đề nghị từ án tù treo đến hơn 15 năm tù về một trong ba tội nêu trên.

Theo đánh giá của Kiểm sát viên, các bị cáo trong vụ án đều nhận thức rõ tác hại của ma túy và hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc nhưng vẫn phạm tội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

“Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm gia tăng tệ nạn xã hội... Do đó, cần xử phạt nghiêm khắc nhằm đáp ứng yêu cầu trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung”, Kiểm sát viên nêu.

Xét tình tiết giảm nhẹ, Kiểm sát viên cho rằng các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Một số bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ như có thành tích công tác, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn hoặc là người dân tộc thiểu số.

2 chị em ruột chịu tình tiết tăng nặng

Riêng hai chị em bị cáo Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung có hành vi lôi kéo người dưới 18 tuổi tham gia phạm tội, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Theo Viện Kiểm sát, từ tháng 6/2024, hai chị em bị cáo Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, Chung còn mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán cho khách kiếm lời.

Tại quán, hai chị em thuê nhiều nhân viên nhằm "canh gác" lực lượng chức năng và phục vụ, chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút... hoặc trực tại phòng, phục vụ các yêu cầu khác. Các nhân viên nữ của quán có thể trực tiếp giúp “xào ke”, sử dụng trái phép ma túy cùng khách khi có yêu cầu.

Ngày 7/6/2025, quán Hoàng Kim nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy. Trong đó, tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm) là người chủ mưu, rủ bị cáo Lại Quốc Việt (SN 1991, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy.

Hai người thống nhất Lại Quốc Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, còn Thiện sẽ thanh toán cho Việt sau. Thực hiện theo sự thỏa thuận, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh và Hà Thị Hiền để phục vụ và sử dụng ma túy cùng Việt, Thiện.

Giai đoạn điều tra, bị cáo Phạm Quang Thiện khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi “bay” tại quán Hoàng Kim. Trong khi, bị cáo Lại Quốc Việt khẳng định chính Thiện là người khởi xướng rủ mình đi sử dụng ma túy. Việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện.

Ngoài hành vi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, Viện Kiểm sát cho rằng, sau khi biết quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim của mình và Đặng Thị Hồng Linh bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng 2 nhân viên tổ chức dọn dẹp. Trần Mỹ Linh là người xé giấy niêm phong của Cơ quan Công an ở cửa ra vào, còn Nhật và một người khác phá khóa vào trong. Cả nhóm trên cùng dọn dẹp, cất giấu một số ma túy, tang vật nhưng đang thực hiện thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Hành vi của Trần Mỹ Linh đã cấu thành tội danh "Che giấu tội phạm".