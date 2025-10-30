Đề nghị điên rồ đưa Salah rời Liverpool

Tương lai của Mohamed Salah một lần nữa trở thành tâm điểm khi các CLB hàng đầu Saudi Pro League vẫn chưa từ bỏ ngôi sao số một của bóng đá Ai Cập.

Các đội Saudi Arabia vẫn muốn có Salah. Ảnh: Reuters.

Báo chí Anh cho biết Salah luôn là mục tiêu hàng đầu của các đội bóng Saudi Arabia trong kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu. Các đại diện Trung Đông sẵn sàng trả mức lương lên tới 150 triệu bảng mỗi năm cho Salah, bên cạnh việc trao cho tiền đạo này vai trò đại sứ du lịch và cổ phần sở hữu CLB.

Giấc mơ đưa Salah sang Saudi Arabia được ấp ủ từ năm 2023. Thời điểm đó, Al Hilal và Al Nassr từng gửi lời mời chính thức, nhưng cầu thủ người Ai Cập quyết định tiếp tục gắn bó với Liverpool bằng bản hợp đồng mới. Dù vậy, những người đứng đầu nền bóng đá Saudi Arabia chưa từ bỏ ý định.

Dưới thời HLV Arne Slot, Liverpool đang xây dựng một hàng công mới với bộ đôi tân binh trị giá hơn 200 triệu bảng là Alexander Isak và Hugo Ekitike. Việc Salah dần bị thay thế là điều có thể xảy ra trong tương lai.

Từ đầu mùa này, Salah mới ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo sau 13 trận trên mọi đấu trường. Phong độ kém ấn tượng của Salah khiến Liverpool cũng sa sút không phanh, khi đội bóng đang trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết thắng.

Nếu thương vụ này trở thành hiện thực, Salah sẽ nối gót Cristiano Ronaldo và Karim Benzema, trở thành ngôi sao lớn tiếp theo gia nhập Saudi Pro League.

