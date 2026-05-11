Đề nghị bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

  Thứ hai, 11/5/2026 10:00 (GMT+7)
Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở NN&MT được giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giới thiệu và trình HĐND thành phố xem xét, bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; ông Bùi Duy Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội.

Ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội.

Hiện nay, lãnh đạo UBND TP Hà Nội gồm Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng và 4 Phó chủ tịch.

Các Phó chủ tịch UBND thành phố gồm: Ông Nguyễn Xuân Lưu, ông Dương Đức Tuấn, ông Trương Việt Dũng và bà Vũ Thu Hà.

Nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp thứ 2 được tổ chức sáng 11/5.

