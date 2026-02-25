De Ligt tái xuất, nhưng ai nhường chỗ ở Manchester United?

Sau ba tháng nghỉ vì chấn thương lưng, Matthijs de Ligt có thể trở lại vào tháng 3 nhưng vị trí của anh ở Manchester United giờ không còn chắc chắn.

Ba tháng là khoảng thời gian đủ để mọi thứ đổi khác. Lần gần nhất Matthijs de Ligt ra sân cho Manchester United là ngày 30/11, trong chiến thắng trước Crystal Palace. Khi đó, niềm tin vào Ruben Amorim vẫn còn. Không ai nghĩ chỉ ít tuần sau, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rời ghế.

De Ligt gặp vấn đề ở lưng sau trận đấu tại Selhurst Park. Trước đó, anh chơi trọn 1.170 phút tại Premier League mùa này. Cựu hậu vệ Bayern là lựa chọn gần như mặc định nơi trung tâm hàng thủ. Chuỗi trận ấy dừng lại đột ngột và đến nay vẫn chưa thể nối tiếp.

Thời điểm đầu tháng 12, Amorim cho rằng chấn thương chỉ là vấn đề nhỏ và hy vọng học trò kịp trở lại ở trận gặp Wolves. Thực tế không diễn ra như dự tính. Cơn đau kéo dài hơn dự đoán.

Sau này, Michael Carrick từng nhắc tới một “trục trặc” trong quá trình hồi phục, trước khi CLB làm rõ đó không phải là tái phát nghiêm trọng. Đơn giản là lưng của De Ligt chưa hoàn toàn ổn định.

Trong thời gian anh vắng mặt, Manchester United thay đổi cả trên băng ghế huấn luyện lẫn hệ thống thi đấu. Đội bóng hiện ưu tiên sơ đồ hai trung vệ. Điều đó khiến cuộc cạnh tranh trở nên rõ ràng và khốc liệt hơn.

Cặp Harry Maguire-Lisandro Martinez thi đấu ổn định dưới thời Carrick. Maguire chơi nổi bật và đứng trước khả năng được gia hạn. Martinez vừa nghỉ trận gặp Everton vì chấn thương bắp chân nhưng được kỳ vọng sớm trở lại tập luyện. Bên cạnh đó còn có Leny Yoro, trung vệ 20 tuổi đang dần tìm lại sự tự tin.

Thử thách của De Ligt không chỉ nằm ở việc lấy lại thể trạng.

Vì vậy, thử thách của De Ligt không chỉ nằm ở việc lấy lại thể trạng. Anh phải cạnh tranh trong một hàng thủ đang vận hành tốt. Nếu trở lại trong tháng 3, mùa giải chỉ còn chưa đầy chục vòng. Quỹ thời gian không còn nhiều.

Đây là quãng nghỉ dài nhất của De Ligt kể từ chấn thương vai năm 2020. Từ mùa 2022/23, anh đã nhiều lần vắng mặt vì các vấn đề nhỏ, nhưng chưa lần nào kéo dài như vậy.

Ở tuổi 26, De Ligt hiểu anh không thể nóng vội. Mục tiêu là trở lại khi cơ thể thực sự sẵn sàng, thay vì mạo hiểm và phải nghỉ thêm một lần nữa.

Trước mắt, nhiệm vụ đầu tiên của anh là được trở lại tập luyện bình thường tại Carrington. Sau đó mới là cuộc chiến giành lại vị trí ở trung tâm hàng thủ Manchester United, nơi không ai được đảm bảo suất đá chính.