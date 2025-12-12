De Jong hụt hơi

Từ trụ cột không thể thay thế nơi tuyến giữa, De Jong đang dần đánh mất vị thế dưới thời Hansi Flick.

De Jong trong màu áo Barcelona.

Không lâu trước đây, tuyến giữa Barcelona gần như “đóng khung” với De Jong và Pedri. Cặp đôi này từng được xem là bộ não trong lối chơi của Hansi Flick. Pedri vẫn giữ nguyên tầm ảnh hưởng, thậm chí mỗi khi vắng mặt, Barca lập tức lộ rõ khoảng trống. Nhưng với De Jong, mọi thứ đang thay đổi.

Ở trận gặp Frankfurt tại Champions League, tiền vệ người Hà Lan tiếp tục phải bắt đầu trên ghế dự bị và chỉ được tung vào sân từ phút 66. Flick kỳ vọng De Jong mang lại sự cân bằng và nhịp điệu cho tuyến giữa. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện vẫn là lối chơi an toàn quen thuộc: ít mạo hiểm, chuyền bóng đơn giản, ưu tiên giữ nhịp hơn là tạo đột biến.

Thống kê cho thấy De Jong để mất bóng ít hơn Pedri trung bình 6 lần mỗi trận, nhưng phần lớn vì anh chơi ở những khu vực ít rủi ro và hiếm khi tung ra các đường chuyền quyết định.

Trong bối cảnh đó, Flick đang thử nghiệm và dần định hình những phương án khác. Cặp tiền vệ trụ Eric Garcia-Pedri đang được ưu ái, từng xuất hiện ở các trận gặp Betis, Atletico và tiếp tục được tin dùng trước Eintracht. Trước Alaves, Flick gây bất ngờ khi sử dụng Marc Casado cùng Bernal. Còn ở trận gặp Athletic Club, Eric Garcia đá cạnh Dani Olmo. Những thử nghiệm này cho thấy De Jong không còn giữ vị trí trung tâm trong kế hoạch chiến thuật.

Về mặt thời lượng thi đấu, sự sa sút càng rõ rệt. De Jong chưa chơi đủ 30 phút trong hai trận gần nhất và đã vắng mặt ở ba trong bốn vòng La Liga vừa qua. Anh không góp mặt trước Atletico vì bị sốt, bỏ lỡ trận Alaves do việc gia đình, và không thi đấu ở trận gặp Athletic Club vì án treo giò.

Dẫu vậy, điều khiến giới quan sát bất ngờ là ngay trước quãng nghỉ này, De Jong gần như “cày ải” liên tục. Anh chơi trọn 90 phút trước Celta Vigo, Elche, Real Madrid, Girona và Real Sociedad, cùng 88 phút trước Sevilla. Ở Champions League, anh cũng đá đủ thời gian trước Club Brugge và Chelsea.

Tính đến thời điểm hiện tại mùa giải, De Jong ra sân 17 trận trên mọi đấu trường, tích lũy 1.265 phút thi đấu. Tuy nhiên, con số đóng góp là khá khiêm tốn: không bàn thắng và chỉ 2 pha kiến tạo. Đáng chú ý, tiền vệ người Hà Lan vẫn chưa từng ghi bàn cho Barcelona tại Champions League. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, vị trí của De Jong tại Camp Nou rõ ràng không còn là điều hiển nhiên.