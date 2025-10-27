De Jong chỉ trích Carvajal

Tiền vệ Frenkie de Jong lên tiếng về hành động của Carvajal, cho rằng cầu thủ này đã phản ứng thái quá và thiếu chuyên nghiệp.

Yamal chọc giận Real.

Trong trận El Clásico diễn ra hôm 26/10 tại sân Santiago Bernabéu, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý không chỉ là kết quả trận đấu mà còn là vụ lộn xộn ngay sau tiếng còi mãn cuộc giữa Dani Carvajal và tài năng trẻ Lamine Yamal.

Theo Sport và Marca, Carvajal là người đầu tiên tiến đến Lamine để “hỏi tội” vì những phát ngôn ngông cuồng của cầu thủ trẻ trước trận đấu. Dù cùng khoác áo tuyển Tây Ban Nha, Carvajal không ngần ngại ra dấu yêu cầu Lamine “nói tiếp đi” ngay giữa sân, trong khi nhiều cầu thủ Real khác cũng tham gia.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Frenkie de Jong không ngần ngại bảo vệ đàn em 18 tuổi và chỉ trích cách hành xử của Carvajal. Anh cho rằng nếu không hài lòng với phát ngôn của Yamal, Carvajal nên giải quyết riêng tư thay vì tạo ra một màn tranh cãi công khai ngay trên sân.

De Jong nhấn mạnh: "Mọi chuyện bị thổi phồng quá mức. Tôi hiểu phản ứng của các cầu thủ Real Madrid, nhưng họ đã làm quá. Nếu Carvajal muốn nói chuyện với Lamine, anh ta có thể gọi điện hoặc gặp riêng. Tại sao phải làm ầm ĩ trên sân? Họ là đồng đội ở đội tuyển quốc gia, họ biết nhau mà."

Xô xát xảy ra cuối trận El Clasico.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ những bình luận trước trận đấu của Lamine Yamal trên kênh Kings League. Trong chương trình, khi được hỏi về việc Real Madrid thường xuyên "cướp" trận đấu và phàn nàn về trọng tài, Yamal dường như gật đầu đồng ý.

Dù không trực tiếp phát ngôn, hành động này đã bị hiểu là một lời công kích nhắm vào Real Madrid. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Carvajal đã tiếp cận Yamal và thực hiện một cử chỉ tay mang tính khiêu khích, ám chỉ việc Yamal "nói nhiều". Hành động này đã châm ngòi cho một cuộc xô xát lớn giữa cầu thủ hai đội.

De Jong cũng làm rõ rằng phát ngôn của Yamal bị hiểu sai: "Lamine không trực tiếp nói rằng Real Madrid ‘cướp’ trận đấu. Cậu ấy chỉ có mặt trong chương trình Kings League, và chính những người khác đã nói điều đó. Tôi không nghe Lamine trực tiếp phát biểu như vậy."

Vụ lộn xộn đã chiếm sóng truyền thông, phần nào làm lu mờ chiến thắng của Real Madrid. ESPN nhận định rằng sự việc này sẽ còn được nhắc đến trong thời gian tới, đặc biệt khi các cầu thủ chuẩn bị hội quân cho đội tuyển quốc gia.