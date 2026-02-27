Thủ thành David de Gea có ngày thi đấu đáng quên dù Fiorentina vượt qua đại diện Ba Lan, Jagiellonia Bialystok, để đi tiếp tại Conference League.

De Gea mắc sai lầm.

Rạng sáng 27/2, Fiorentina thua 2-4 trước Jagiellonia nhưng vẫn giành vé vào vòng 1/8 Conference League nhờ chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi.

Dù nắm lợi thế lớn sau chiến thắng đậm ở lượt đi, Fiorentina suýt phải trả giá vì màn trình diễn thiếu ổn định, trong đó có một sai lầm đáng chú ý của thủ thành De Gea trong hiệp hai.

Cựu thủ môn của MU không đá chính mà ngồi dự bị. Anh được tung vào sân ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp do thủ môn Lezzerini dính chấn thương khi tỷ số đang là 0-2 nghiêng về Jagiellonia.

Sự xuất hiện của De Gea được kỳ vọng mang lại sự chắc chắn cần thiết nơi hàng thủ. Tuy nhiên, Fiorentina vẫn khép lại 90 phút thi đấu khi để đối thủ ghi tới 3 bàn, khiến trận đấu phải bước vào hai hiệp phụ.

Phút 118, cầu thủ người Tây Ban Nha, Jesus Imaz Balleste, tung cú sút xa từ khoảng cách hơn 30 m. Pha dứt điểm không quá hiểm hóc nhưng De Gea lại đổ người khá chậm và bắt bóng sai tư thế, khiến bóng trượt khỏi tay và bay vào lưới.

De Gea bị chỉ trích vì sai lầm.

Sai lầm này giúp Jagiellonia dẫn trước 4-2, qua đó chỉ cần ghi thêm một bàn nữa là có thể đưa trận đấu về thế cân bằng. Tuy nhiên, Fiorentina siết chặt hàng thủ và bảo toàn được tổng tỷ số 5-4, chính thức giành quyền đi tiếp sau 120 phút nghẹt thở.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV chỉ trích sai lầm của De Gea. Đa phần cho rằng thủ thành người Tây Ban Nha đã lộ dấu hiệu tuổi tác và thi đấu thiếu tập trung.

Dù mắc lỗi, De Gea vẫn góp phần vào hành trình tiến sâu của Fiorentina tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, ở Serie A, đội bóng áo tím vẫn phải nỗ lực nhiều hơn để tránh viễn cảnh xuống hạng vào cuối mùa.

