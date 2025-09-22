De Gea gục ngã vì bàn thua phút 90+4

Rạng sáng 22/9, Fiorentina tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi thất bại 1-2 trước Como, với bàn thua nghiệt ngã phút bù giờ.

De Gea không cứu nổi Fiorentina.

Ở vòng 4 Serie A, Fiorentina tiếp đón Como với phong độ thất vọng. Họ thua Napoli 1-3 trên sân nhà, trước đó là hai trận hòa liên tiếp trước Cagliari và Torino. Do đó, Fiorentina quyết tâm thắng Como để vực dậy tinh thần. Chỉ 6 phút sau tiếng còi khai cuộc, Fiorentina phá vỡ thế bế tắc nhờ công của Rolando Mandragora.

Tuy nhiên, hiệp hai trở thành thảm họa với "La Viola" khi họ để Como kiểm soát thế trận. Cho dù De Gea liên tục tỏa sáng với các pha bay người cản phá, Fiorentina không thể giữ lợi thế. Phút 65, Como tìm được bàn gỡ hòa 1-1 khi Marc Oliver Kempf đánh đầu ngược làm bó tay De Gea.

Kể từ đây, Fiorentina lép vế hoàn toàn, trong khi Como tiếp tục cho thấy họ là "ngựa ô" đáng xem của Serie A mùa này. Đến phút 90+4, khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Como tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Jayden Addai nhận đường chuyền dài từ giữa sân của Nico Paz, đột phá từ cánh phải, vượt qua hàng thủ Fiorentina bằng một loạt động tác xoay sở, rồi bất ngờ dứt điểm ở góc cực hẹp, đánh bại De Gea ngay tại góc gần.

Cay đắng cho De Gea, bởi anh có trận đấu không tệ. Song, thất bại tiếp tục đẩy Fiorentina vào tình trạng báo động, khi họ mới chỉ kiếm được 2 điểm sau 4 vòng và rơi xuống tận vị trí 17. Trong khi đó, Como của HLV Fabregas tiếp tục gây ấn tượng với 7 điểm, leo lên vị trí thứ 8.