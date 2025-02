Đế chế mới của Man City

Pep Guardiola tự tin rằng quá trình tái thiết của Manchester City, bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng mùa đông với Nico Gonzalez, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov và Vitor Reis, sẽ đưa CLB trở lại thời kỳ đỉnh cao.

HLV người Tây Ban Nha khẳng định: "Chúng tôi sẽ không bao giờ là một Man City như trước. Đội bóng đó quá xuất sắc. Nhưng chúng tôi sẽ trở lại".

Sau thất bại trước Real Madrid tại Champions League, Pep ngầm ám chỉ rằng chu kỳ thành công cũ của Man City có thể khép lại. Dàn trụ cột từng giúp đội bóng giành 4 chức vô địch Premier League liên tiếp đã hoàn thành sứ mệnh lần đầu đăng quang Champions League.

Những cái tên như Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Ederson không còn đủ thể lực và động lực để tiếp tục đáp ứng yêu cầu khắt khe của Pep.

Nhận thấy điều này, ban lãnh đạo Man City đã chi hơn 200 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới tại Etihad. Khi ấy, nhóm tân binh Marmoush, Nico, Khusanov và Reis có thể mở ra một tương lai tươi sáng.

"Tôi thấy rõ CLB có một tương lai rực rỡ với những cầu thủ hiện có. Ngoại trừ Kevin De Bruyne và có thể Nathan Ake, tất cả đều còn rất trẻ. Họ là tương lai của đội bóng, cùng với những cái tên sẽ đến trong các kỳ chuyển nhượng tiếp theo", Pep tuyên bố.

Man City dần trẻ hóa đội hình. Trong nhóm tân binh gia nhập tháng 1, Omar Marmoush lớn tuổi nhất (26 tuổi), tiếp theo là Nico Gonzalez (23 tuổi), Khusanov (20 tuổi) và Vitor Reis (19 tuổi). Những bản hợp đồng này kéo độ tuổi trung bình của đội hình xuống dưới 27 (26,9 tuổi).

Guardiola tiếp tục nhấn mạnh vào lớp cầu thủ trẻ đầy triển vọng của đội bóng: "Chúng tôi có một đội hình rất trẻ. Bộ ba trên hàng công gồm Haaland, Savinho và Doku là tương lai. Nico sẽ là trụ cột và Rodri sắp trở lại. Và tất nhiên, Khusanov, Gvardiol đều còn rất trẻ".

Man City đang bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng với một đội hình tiềm năng. Bên cạnh trụ cột Phil Foden (24 tuổi), đội bóng còn sở hữu một dàn tài năng trẻ sẵn sàng bùng nổ.

Những Rico Lewis (20 tuổi), Max Alleyne (19 tuổi), Jahmai Simpson-Pusey (19 tuổi), James McAtee (22 tuổi), Nico O'Reilly (19 tuổi) và Oscar Bobb (21 tuổi) đang chờ đợi cơ hội chứng tỏ bản thân. Đồng thời, hai tân binh Divin Mubama (20 tuổi) và Claudio 'Diablito' Echeverri (19 tuổi) cũng vừa cập bến, giúp Man City xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai.

Dù đối mặt với án phạt từ Ủy ban độc lập về vi phạm tài chính, Man City vẫn có nhiều dấu hiệu tích cực. Hugo Viana nhanh chóng được bổ nhiệm thay thế Txiki Begiristain. Pep Guardiola gia hạn hợp đồng đến năm 2027. Haaland cũng cam kết gắn bó gần như trọn sự nghiệp với Man City. Bên cạnh đó, Rodri dần bình phục và sắp trở lại.

Mặc dù tập trung vào quá trình tái thiết, Guardiola vẫn bày tỏ sự trân trọng đối với những công thần. Ông nhấn mạnh: "Bernardo, Gundogan, De Bruyne vẫn rất quan trọng với đội bóng. Nhưng đã đến lúc các cầu thủ trẻ và những tân binh có chỗ đứng ở CLB trong những năm tới".

Một số trụ cột có thể sẽ rời Man City sau mùa giải này. De Bruyne (33 tuổi) chưa đưa ra quyết định, trong khi Ilkay Gundogan (34 tuổi) có tùy chọn gia hạn thêm một năm nhưng còn để ngỏ. Ederson (31 tuổi) cũng nhiều lần cân nhắc rời CLB.

Những người ở lại sẽ phải tuân theo quy chuẩn khắt khe của Guardiola: "Chúng tôi cần những cầu thủ có thể ra sân 3 ngày/trận trong suốt cả tháng. Nếu không, mùa giải tới có thể lại gặp vấn đề như năm nay. Đó là lý do Man City phải chiêu mộ thêm tân binh, đồng thời giữ chân những nhân tố quan trọng".

Những mục tiêu Florian Wirtz, Martin Zubimendi, Bruno Guimaraes, Jamal Musiala và Marc Guehi đều được liên hệ. Với đội ngũ lãnh đạo mới, Man City chắc chắn không lặp lại sai lầm của kỳ chuyển nhượng hè 2024, khi họ chỉ chi 25 triệu euro để mua Savinho và phải trả giá suốt mùa giải 2024/25.

Mùa này, Man City còn hai mục tiêu là vô địch FA Cup và giành suất dự Champions League.

