De Bruyne ghi bàn giúp Bỉ thắng 'tennis'

Tiền vệ Kevin de Bruyne đã ghi 1 bàn góp công vào chiến thắng hủy diệt 6-0 của Bỉ trước đối thủ yếu Liechtenstein trong khuôn khổ bảng J vòng loại World Cup 2026.

De Bruyne ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn.

Tuy nhiên, đội trưởng Youri Tielemans mới là người xuất sắc nhất khi lập cú đúp. Tiền vệ cánh Malick Fofana cũng để lại dấu ấn với bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp. Ngoài ra, Maxim De Cuyper, Arthur Theate cũng lần lượt điền tên lên bảng tỷ số, giúp “Quỷ đỏ” áp đảo hoàn toàn.

Trận này, đội khách tạo ra vô số cơ hội và hoàn toàn có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng triệt để. Bỉ phải chờ đến phút 29 mới mở tỷ số, khi De Cuyper bật cao đánh đầu chính xác từ đường tạt bóng của Thomas Meunier bên cánh phải. Trước đó, Arthur Theate đã khiến khung gỗ đối thủ rung chuyển bằng cú sút xa uy lực từ cự ly 30 mét.

Hiệp một khép lại với lợi thế mong manh, nhưng ngay giây đầu tiên của hiệp hai, Tielemans tung cú vô-lê đẹp mắt từ khoảng 25 mét, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp khung thành, nhân đôi cách biệt.

Sau đó, Theate đã có bàn thắng quốc tế đầu tiên khi đánh đầu cận thành từ quả tạt của De Cuyper. Tiếp nối, De Bruyne cũng ghi tên mình bằng pha dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền ngược đẳng cấp của Hans Vanaken, nâng tỷ số lên 4-0.

Phút 70, Tielemans hoàn tất cú đúp với quả phạt đền thành công, trước khi Malick Fofana ấn định chiến thắng 6-0 bằng pha dứt điểm tinh tế sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn.

Với chiến thắng này, Bỉ có 7 điểm sau 3 trận, tạm đứng thứ 3 ở bảng J. Dẫn đầu bảng là xứ Wales với 10 điểm sau 5 trận, Bắc Macedonia xếp thứ 2 với 8 điểm sau 4 trận. Kazakhstan có 3 điểm sau 4 trận và Liechtenstein thua cả 4 trận xếp cuối cuối bảng.