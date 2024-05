ĐBQH: Trẻ tử vong trên xe ở Thái Bình do người lớn vô trách nhiệm

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng vụ cháu bé mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình vào ngày 29/5 do sự tắc trách của người lớn là tội ác.

Liên quan đến vụ cháu bé mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe ôtô ở Thái Bình vào ngày 29/5/2024, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) nhấn mạnh sự việc này xảy ra do sự tắc trách rất lớn của lái xe, giáo viên của trường. Chiếc xe ô tô chở cháu bé bị bỏ quên ở Thái Bình. Ảnh: TTXVN. Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus bên hành lang Quốc hội sáng 30/5, bà Nga cho rằng đây là câu chuyện rất đau buồn, nhất là vụ việc xảy ra vào thời điểm cuối tháng Năm khi các trẻ em trên cả nước đang hướng đến Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và tháng hành động vì trẻ em. "Tôi cho rằng những người có liên quan trong trường hợp cháu bé bị tử vong trên xe ôtô ở Thái Bình hôm qua là đều có lỗi, cho thấy sự tắc trách, vô trách nhiệm của người lớn. Cao hơn trách nhiệm là tội ác, bởi sự tắc trách này đã dẫn tới việc một cháu bé còn rất nhỏ bị bỏ quên trên xe cả một ngày, không ai phát hiện ra và dẫn tới tử vong," đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ nỗi bất bình. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng nhấn mạnh: "Đây là hồi chuông cảnh báo với chúng ta, nhất là những người lái xe, giáo viên trong tất cả các công việc." Sự việc này cũng khiến đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga liên tưởng tới những vụ tai nạn lao động đã từng xảy ra rất nhiều trong các tháng đầu năm 2024. "Tưởng như không có gì liên quan đến nhau, nhưng thực ra tai nạn lao động thảm khốc xảy ra trong thời gian qua đều chung một nguyên nhân chính. Đó là do ý thức của con người. Vì vậy, trong tất cả các công việc, tôi cho rằng cần phải đặt yếu tố cẩn thận và trách nhiệm lên hàng đầu," đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+. Riêng đối với xe đưa đón học sinh, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho biết dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ sẽ được thảo luận và cho ý kiến trong qua tới đây cũng có những mục quy định riêng. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng lưu ý bên cạnh các quy định về hạ tầng vật chất, tiêu chuẩn kỹ thuật của xe đưa đón học sinh, các cơ sở giáo dục cần rà soát lại quy trình đưa đón, quản lý học sinh chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn nhất; tránh những tình huống đau lòng như vụ việc vừa xảy ra ở tỉnh Thái Bình. Trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình Một học sinh của trường mầm non tư thục đã tử vong, sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình. Trẻ 7 tuổi ở Cà Mau đốt giấy chơi gây cháy nhà Trong ngày 13 và 15/5, đã có 8 căn nhà ở xã Đất Mũi xảy ra cháy, ước tính thiệt hại tài sản ban đầu khoảng 1,3 tỷ đồng . Bé 6 tuổi mất tích sau khi được gửi tại điểm trông trẻ Sau khi được gửi tại điểm trông giữ trẻ, một cháu bé ở tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) đã bị mất tích chưa rõ nguyên nhân.

