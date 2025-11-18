Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), Tri thức - Znews trân trọng gửi tới độc giả bài viết của ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, về đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội, ngày 14/11.

Từ sứ mệnh lịch sử đến yêu cầu của thời đại

Năm 2025, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025) và tổ chức Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc. Đây là dịp để Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta ôn lại chặng đường vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh mới của đất nước. Từ Hội Phản đế Đồng minh năm 1930, Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã nhiều lần thay đổi tên gọi cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, song bản chất cốt lõi không thay đổi: đó là tổ chức tiêu biểu cho khối đại đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam, là nơi hội tụ mọi lực lượng yêu nước vì mục tiêu “Dân tộc trên hết. Tổ quốc trên hết”.

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang triển khai quyết liệt Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sự ra đời của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là một bước ngoặt quan trọng. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Mặt trận là Nhân dân, sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân; đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước, để ổn định xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc.

Tinh thần chỉ đạo ấy, đặt trong dòng chảy 95 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất và trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đang đứng trước sứ mệnh lịch sử: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên hội nhập, kỷ nguyên chuyển đổi mô hình phát triển, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, 2045.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc - nền tảng lý luận và kim chỉ nam cho hành động

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Ngay từ rất sớm, khi tìm thấy con đường cứu nước, Người đã chú ý đặt nền móng cho việc hình thành Mặt trận Dân tộc Thống nhất, thông qua việc tập hợp quần chúng nhân dân vào các tổ chức yêu nước phù hợp với từng giới, từng ngành nghề, từng lứa tuổi, từng tôn giáo, phù hợp với mỗi thời kỳ phát triển của cách mạng.

Đại đoàn kết, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết là đoàn kết toàn dân tộc. Người không hiểu đoàn kết theo nghĩa hẹp, chỉ bó trong một giai cấp hay một bộ phận dân cư, mà hiểu theo nghĩa rất rộng: đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng miền; đoàn kết đồng bào trong nước và kiều bào định cư ở nước ngoài thành một khối vững chắc trên cơ sở thống nhất về mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và những lợi ích căn bản, lâu dài của đất nước. Đó là một quan niệm vừa mang tính lịch sử cụ thể, vừa có tầm khái quát lý luận sâu sắc, kết tinh truyền thống cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam với yêu cầu của thời đại giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng đại đoàn kết của Người thể hiện nhất quán từ lý luận đến thực tiễn. Ngay Hội nghị thành lập Đảng tháng 2-1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Đảng ta đã xác định nhiệm vụ xây dựng một mặt trận phản đế, thông qua việc cử một đồng chí chịu trách nhiệm họp đại biểu các tổ chức yêu nước để thành lập Mặt trận. Tiếp đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 10/1930) làm rõ thêm yêu cầu tổ chức một phân bộ của Đại đồng minh phản đế ở Đông Dương; trên cơ sở đó, ngày 18/11/1930, Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh – hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Như vậy, Mặt trận không phải đến sau cách mạng, mà là kết quả của tư duy chiến lược về lực lượng cách mạng ngay từ buổi đầu.

Điều đáng chú ý là, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Mặt trận không phải là sách lược nhất thời mà là chiến lược lâu dài, xuyên suốt hai thời kỳ cách mạng: từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; từ kháng chiến giải phóng dân tộc đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người nhiều lần khẳng định: trong cả hai giai đoạn ấy, Mặt trận Dân tộc Thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam. Ngay cả khi đất nước hòa bình, thống nhất, Người vẫn “đau đáu một nỗi niềm”: mong muốn cuối cùng là toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Một điểm đặc biệt trong tư tưởng Hồ Chí Minh là Người luôn gắn đại đoàn kết với “lòng dân” và “dân chủ”. Đoàn kết không thể xây dựng bằng mệnh lệnh, áp đặt, mà phải được xây dựng bằng niềm tin và sự đồng thuận. Người yêu cầu phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước. Đối với Người, đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng; trong đó chính sách mặt trận là một trong những chính sách rất quan trọng, công tác mặt trận là một trong những công tác rất quan trọng của toàn bộ công tác cách mạng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 12/11/2024. Ảnh: Quang Vinh.

Truyền thống 95 năm Mặt trận Dân tộc Thống nhất - dòng chảy bất tận của sức mạnh nhân dân

Từ năm 1930 đến nay, tên gọi của Mặt trận Dân tộc Thống nhất nhiều lần thay đổi theo yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Từ Hội Phản đế Đồng minh, Mặt trận Thống nhất Nhân dân phản đế Đông Dương, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh (Việt Minh), Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt), Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam… cho đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, mỗi tên gọi là một dấu ấn lịch sử nhưng cũng là sự phát triển liên tục của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và là linh hồn.

Ở mỗi thời kỳ, Mặt trận đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau song đều xoay quanh trục xuyên suốt là tập hợp, phát huy sức mạnh toàn dân tộc cho mục tiêu chung. Trong Cách mạng Tháng Tám, Mặt trận Việt Minh đã quy tụ sức mạnh toàn dân đứng lên giành chính quyền. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Mặt trận Liên Việt phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy. Trong kháng chiến chống Mỹ, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam trở thành biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bước vào thời kỳ mới: từ tổ chức kháng chiến trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, là nơi tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Hiến pháp đã xác định rõ địa vị pháp lý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng thời khẳng định phương thức “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”.

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua các cơ chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, chăm lo người nghèo, người có công, đồng bào vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Đặc biệt, những năm gần đây, việc thể chế hóa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong Hiến pháp và pháp luật đã góp phần khẳng định rõ hơn vị trí trung tâm của Mặt trận trong việc liên kết Nhân dân với Đảng và Nhà nước, đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc Thống nhất.

Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ là dịp để nhìn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước, mà còn là thời khắc để Mặt trận và cả hệ thống chính trị tự soi lại mình, từ đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tổ chức và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm - định hướng hành động trong giai đoạn mới

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, vừa đánh giá, vừa định hướng, vừa gợi mở cách làm cho toàn Đảng bộ. Bài phát biểu đặt ra những yêu cầu rất cao nhưng cũng rất cụ thể, thiết thực, thể hiện tầm nhìn chiến lược về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới.

Trước hết, Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm nhất quán: lấy Nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đều phải trả lời cho được câu hỏi then chốt: mang lại lợi ích thiết thực gì cho Nhân dân, đặc biệt là cho những nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể. Đây là sự kế thừa sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”, đồng thời cũng là yêu cầu của quản trị hiện đại: mọi chính sách công đều phải được kiểm chứng bằng lợi ích thực tế mà người dân cảm nhận được.

Thứ hai, Tổng Bí thư yêu cầu kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa dân chủ, kỷ cương và pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, tôn trọng sự khác biệt phải đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, với thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Đại đoàn kết trong bối cảnh mới không thể tách rời một môi trường pháp quyền, trong đó người dân vừa được lắng nghe, được tham gia, được giám sát, vừa được bảo vệ bằng pháp luật, được bảo đảm công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ.

Thứ ba, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất. Đã đến lúc các phong trào thi đua, các cuộc vận động phải được đánh giá không phải bằng những báo cáo dày, những khẩu hiệu đẹp, mà bằng những chỉ số cụ thể, bằng dữ liệu và số liệu có khả năng kiểm chứng. Nghị quyết của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phải là những nghị quyết “dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra”; mục tiêu ít nhưng rõ, đo được và lan tỏa được; không để nghị quyết “đẹp trên giấy”.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ sáu trọng tâm lớn mà Đảng bộ cần tập trung thực hiện. Đó là việc kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp theo nguyên tắc một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả; việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo hướng “không ai bị bỏ lại phía sau”; việc chăm lo đời sống Nhân dân với sáu nhóm vấn đề dân sinh được phân công cho từng tổ chức thành viên chủ công; việc đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể để khắc phục “hình nón ngược” giữa Trung ương và cơ sở; việc thể chế hóa quy trình “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” bằng những cơ chế minh bạch, có kiểm toán xã hội; và việc tăng cường kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực, kiểm tra đến cùng, với những công thức hành động cụ thể, dễ nhớ, dễ áp dụng.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phải xác định những mốc triển khai rất sớm: trong ba tháng sau Đại hội phải hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành kế hoạch thực hiện các quan điểm chỉ đạo, khai trương “Cổng Mặt trận số”, chọn mô hình điểm về đối thoại xã hội và an sinh cộng đồng ở mỗi tỉnh, thành phố; trong sáu tháng phải tổ chức “Tháng nghe dân nói” đồng loạt ở các cấp, vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh, có chuyển biến rõ rệt trong khắc phục “hình nón ngược” ở Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ; trong một năm phải có đánh giá độc lập về bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, công bố kết quả an sinh cộng đồng và nhân rộng mô hình đối thoại xã hội hiệu quả.

Những chỉ đạo đó không chỉ là những gợi ý mang tính kỹ thuật, mà thực chất là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trong kỷ nguyên mới: từ tư duy phong trào sang tư duy kết quả; từ cách làm “hành chính hóa” sang cách làm “gần dân, gần cơ sở, gần không gian số”; từ thói quen “báo cáo đẹp” sang văn hóa “số liệu thật, kết quả thật, nụ cười thật của Nhân dân”.

Từ “lòng dân” đến “thế nước”: Sứ mệnh của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong kỷ nguyên mới

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống 95 năm Mặt trận Dân tộc Thống nhất và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030 với trọng trách đặc biệt: làm nòng cốt, phối hợp, dẫn dắt việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới các mục tiêu năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Trước hết, cần xây dựng một “khối đại đoàn kết thông minh” trên cả ba không gian: không gian xã hội thực, không gian kinh tế - nghề nghiệp và không gian số. Điều đó có nghĩa là Mặt trận và các đoàn thể phải có mặt ở nơi Nhân dân đang sống, đang làm việc và đang tương tác. Tại các khu đô thị, khu dân cư, vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, các tổ chức cơ sở phải thực sự là “ngôi nhà chung” để người dân gửi gắm nguyện vọng, tham gia hoạt động cộng đồng, được hỗ trợ khi gặp khó khăn. Trong thế giới nghề nghiệp và kinh tế, các tổ chức Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ phải đồng hành cùng người lao động, nông dân, doanh nhân, trí thức, thanh niên trong việc thay đổi mô hình sản xuất, tổ chức lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Còn trong không gian số, Mặt trận và các đoàn thể phải hiện diện một cách chủ động, tích cực, nhân văn, để thông tin chính thống, tiếng nói của Đảng và Nhân dân được lan tỏa, để mỗi người dân cảm nhận được mình không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Tiếp theo, cần hình thành một hệ sinh thái tương tác mới giữa Nhân dân – cộng đồng - Mặt trận - chính quyền, được kết nối và hỗ trợ bởi các nền tảng số. Cổng Mặt trận số, bản đồ số về vấn đề dân sinh, các nền tảng đối thoại trực tuyến, các cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội và dư luận xã hội không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là phương tiện để thực hiện dân chủ, để lắng nghe Nhân dân, để xử lý kịp thời những bức xúc từ cơ sở, để Ngành Mặt trận và đoàn thể thực sự làm tốt vai trò “tai mắt” của Đảng và chính quyền. Trong tinh thần đó, “Tháng nghe dân nói” không chỉ là một sự kiện, mà phải trở thành một nếp làm việc thường xuyên, một phương thức lãnh đạo, một văn hóa chính trị.

Cùng với đó, mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận phải cụ thể hóa trách nhiệm của mình theo tinh thần Tổng Bí thư gợi mở: mỗi quý một kết quả lớn, mỗi năm hai đột phá, lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo. Công đoàn Việt Nam không thể chỉ dừng ở chuyện tổ chức phong trào, mà phải hiện diện ở nơi người lao động cần nhất: nơi làm việc, nơi ở, nơi đối thoại. Hội Nông dân Việt Nam phải thực sự trở thành cầu nối giữa nông dân với thị trường, với khoa học – công nghệ, với kinh tế số. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần đi đầu trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, trong chăm sóc sức khỏe tinh thần, phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ định kiến giới. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải trở thành “xương sống” của hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao kỹ năng số cho thanh niên. Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Công an nhân dân phải là điểm tựa về kỷ luật, trật tự, an ninh ở cộng đồng, là tấm gương về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc và Nhân dân.

Một nhiệm vụ rất quan trọng khác là nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Muốn làm tốt điều này, Mặt trận và các đoàn thể phải dựa trên “dữ liệu thật, tiếng nói thật, uy tín thật”. Các cuộc vận động lấy ý kiến Nhân dân, các chương trình điều tra xã hội học, các kênh tiếp nhận kiến nghị, khiếu nại phải được tổ chức bài bản, khoa học, khách quan. Các báo cáo giám sát, phản biện phải được xây dựng trên cơ sở bằng chứng, phân tích sâu sắc, đề xuất giải pháp khả thi, tránh chung chung, hình thức. Đồng thời, cần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, kiều bào trong việc tham gia góp ý, phản biện, hiến kế chính sách, qua đó làm sâu sắc hơn tầm nhìn chiến lược của Đảng, như chính bài viết của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã gợi mở khi tham gia góp ý các văn kiện trình Đại hội XIV.

Trong tất cả những nhiệm vụ nói trên, nhân tố có ý nghĩa quyết định vẫn là đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu đối với cán bộ khối này là phải thực hiện “ba gần”, “năm phải”, “bốn không”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Trên thực tế, đây cũng là sự cụ thể hóa sống động tư tưởng Hồ Chí Minh về người cán bộ cách mạng: vừa hồng, vừa chuyên; vừa có đạo đức, vừa có năng lực; nói đi đôi với làm; gắn bó mật thiết với nhân dân, “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Yên lòng dân, bền xã tắc, đại đoàn kết là nguồn lực vô tận cho khát vọng phát triển

Nhìn lại chặng đường 95 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất và soi chiếu với những yêu cầu mới đặt ra từ dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, có thể khẳng định: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi đường lối, chủ trương của Đảng ta. Những chỉ đạo mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương càng làm rõ hơn vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong giai đoạn mới: vừa là nơi quy tụ sức mạnh Nhân dân, vừa là “điểm nối mềm” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; vừa là chủ thể quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa là “hệ sinh thái” thúc đẩy dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, đổi mới sáng tạo.

Trong mọi thời kỳ, Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhắc tới chân lý giản dị mà sâu sắc: lòng dân yên thì xã tắc bền. Hôm nay, khi đất nước đứng trước vận hội mới, khát vọng mới, yêu cầu mới, khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng phải được bồi đắp vững chắc hơn, rộng mở hơn, sáng tạo hơn. Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, với mô hình tổ chức được tái cấu trúc tinh gọn, với một Đại hội lần thứ I mang tầm định hình cho cả giai đoạn, đang mang trên mình trách nhiệm rất lớn: góp phần biến những chủ trương, nghị quyết đúng đắn của Đảng thành hành động đúng, kết quả đúng, thành những đổi thay cụ thể trong đời sống của từng khu dân cư, từng gia đình, từng con người.

Khi những mục tiêu, chỉ tiêu không còn là những con số khô khan trên giấy, mà trở thành đường làng, cây cầu, căn nhà, công việc, bữa ăn, nụ cười, niềm tin của Nhân dân; khi mỗi cuộc vận động không chỉ là phong trào ngắn hạn, mà là sự thay đổi thật trong cách nghĩ, cách làm của cộng đồng; khi mỗi cán bộ Mặt trận và đoàn thể thực sự là người bạn gần gũi, là điểm tựa tin cậy của dân, thì khi ấy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục tỏa sáng, trở thành nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.