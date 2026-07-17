Đây là điều người mua nhà quan tâm nhất hiện nay

Thông tin quy hoạch, hạ tầng và khả năng kết nối đang ảnh hưởng mạnh đến quyết định xuống tiền. Nhiều người chấp nhận trả giá cao hơn để đổi lấy lợi thế về vị trí và giao thông.

Người mua ngày càng ưu tiên các dự án có quy hoạch rõ ràng và kết nối thuận tiện với hệ thống hạ tầng giao thông. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết bên cạnh câu chuyện về lãi suất, trong 6 tháng đầu năm, quy hoạch là chủ đề được thị trường bất động sản đặc biệt quan tâm.

"Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ Google Trends để xem mức độ tìm kiếm của người dùng đối với từ khóa này. Kết quả cho thấy từ đầu năm đến hết tháng 6, mức độ tìm kiếm về quy hoạch đã tăng gần gấp đôi, phản ánh sự quan tâm rất lớn của thị trường đối với các thông tin liên quan đến quy hoạch", ông nhấn mạnh.

Để kiểm chứng xu hướng này, đơn vị cũng đã khảo sát 1.156 người có nhu cầu mua bất động sản. Kết quả cho thấy 52% đánh giá quy hoạch có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua bán, trong khi 44% cho rằng yếu tố này có ảnh hưởng phần nào. Như vậy, tổng cộng 96% người được hỏi thừa nhận thông tin quy hoạch tác động đến quyết định của họ.

Ở góc nhìn của môi giới, xu hướng này cũng được ghi nhận tương tự. Khảo sát với 520 môi giới bất động sản cho thấy 67% môi giới đánh giá quy hoạch có ảnh hưởng lớn hoặc rất lớn đến thị trường.

Chấp nhận trả tiền nhiều hơn khi mua BĐS gắn với quy hoạch

Chia sẻ thêm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn nhìn nhận hành vi của người mua đã thay đổi rõ rệt so với trước đây. Nếu trước kia họ thường quan tâm khu vực nào đang "sốt đất", nơi nào tăng giá nhanh hay phân khúc nào có khả năng sinh lời, thì nay người mua dành nhiều thời gian kiểm tra thông tin quy hoạch trước khi xuống tiền.

Thậm chí, nhiều người còn tra cứu quy hoạch trước cả khi bán tài sản để đánh giá tiềm năng phát triển của khu vực trong tương lai.

"Trước đây, dòng tiền thường đi theo kỳ vọng hoặc những câu chuyện mang tính cơ hội. Hiện nay, dòng tiền đang có xu hướng đi theo quy hoạch và các thông tin hạ tầng cụ thể hơn", ông Tuấn nhận định.

Xu hướng này cũng thể hiện rõ trong tiêu chí lựa chọn dự án. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy hơn 60% người tham gia cho rằng khả năng kết nối hạ tầng mới là yếu tố quan trọng nhất, thay vì khoảng cách đến trung tâm thành phố như trước.

Theo đó, khi mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, người mua sẵn sàng lựa chọn các khu vực xa trung tâm hơn nếu vẫn có thể kết nối thuận tiện thông qua metro, đường vành đai, cao tốc hoặc các tuyến giao thông huyết mạch.

Hạ tầng cũng đang trở thành yếu tố giúp bất động sản duy trì giá trị. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, giá rao bán trên Batdongsan.com.vn nhìn chung giảm 1-6% trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, phân khúc căn hộ vẫn giữ được sự ổn định, đặc biệt những dự án nằm gần các công trình hạ tầng trọng điểm tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng giá thay vì giảm.

Thực tế, người mua cũng sẵn sàng chi trả cao hơn để sở hữu những dự án có lợi thế kết nối giao thông. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy 8% chấp nhận trả cao hơn trên 15%, trong khi 36% sẵn sàng trả thêm 5-10% nếu dự án nằm gần metro, cao tốc, đường vành đai hoặc chỉ cách các công trình này khoảng 1-2 km.

Nguồn: Báo cáo quý II/2026 của Batdongsan.com.vn.

Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services cũng cho thấy hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị và khả năng kết nối đang trở thành những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn bất động sản. Những khu vực có quy hoạch rõ ràng, được đầu tư hạ tầng đồng bộ ngày càng được ưu tiên hơn so với các cơ hội tăng giá ngắn hạn.

Thị trường ngày càng minh bạch

Bên cạnh sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn bất động sản, ông Đinh Minh Tuấn cho rằng thị trường cũng đang bước vào giai đoạn minh bạch hơn nhờ quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu về bất động sản.

Trước đây, dù quy mô thị trường rất lớn nhưng người dân lại gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về một bất động sản cụ thể. Những người nắm thông tin sớm thường có lợi thế đáng kể trong hoạt động đầu tư.

Tuy nhiên, trong khoảng một năm trở lại đây, Chính phủ đã đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu về bất động sản, bao gồm thông tin quy hoạch và giao dịch. Khi hệ thống này từng bước hoàn thiện, người dân sẽ dễ dàng kiểm tra và xác minh thông tin về bất động sản trước khi quyết định giao dịch, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Sự thay đổi này cũng kéo theo những chuyển biến trong hành vi đầu tư. Khảo sát của đơn vị này cho thấy khoảng 53% người tham gia tin rằng thị trường bất động sản sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tư đã có sự thay đổi đáng kể.

Trong số người được hỏi, khoảng 34% cho biết mua bất động sản với mục đích đầu tư. Song nếu phân tích sâu hơn, có tới 67% trong nhóm này lựa chọn đầu tư để cho thuê hoặc nắm giữ dài hạn; 17% hướng đến mục tiêu tích sản, trong khi chỉ 16% còn theo đuổi chiến lược lướt sóng.

Tính trên toàn bộ mẫu khảo sát, tỷ lệ người mua bất động sản với mục đích đầu cơ ngắn hạn hiện chỉ còn khoảng 5%.

Theo ông Tuấn, những con số trên cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển mạnh từ đầu cơ sang đầu tư dựa trên giá trị thực, ưu tiên khai thác dòng tiền, tích sản và nắm giữ lâu dài. Đây là sự thay đổi rõ rệt so với vài năm trước, khi hoạt động lướt sóng vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Với những thay đổi này, các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Thay vì tăng trưởng dựa trên tâm lý đầu cơ hay những cơn sốt ngắn hạn, thị trường được kỳ vọng sẽ tăng trưởng theo hướng bền vững hơn, lấy giá trị thực, quy hoạch và hạ tầng làm nền tảng.