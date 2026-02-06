Đây là cách tích hợp sổ đỏ vào VNeID

Bản cập nhật mới của VNeID cho phép kê khai sổ đỏ trực tuyến, giúp đẩy nhanh các thủ tục hành chính và tránh làm rơi mất giấy tờ bản cứng.

VNeID đã cho phép tích hợp sổ đỏ. Ảnh: Xuân Sang.

Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa chính thức cập nhật lên phiên bản 2.2.5 với nhiều tính năng mới nhằm phục vụ người dân nhanh chóng và an toàn hơn. Đáng chú ý nhất trong lần nâng cấp này là tích hợp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, hay sổ đỏ.

Nhờ đó, người dân có thể lưu trữ và trình bày thông tin sổ đỏ ngay trên điện thoại, giảm thiểu rủi ro mất mát, hư hỏng giấy tờ bản cứng. Các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai thông qua nền tảng số cũng được tối ưu hoá.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng mở rộng định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi, giúp cha mẹ, người giám hộ quản lý thông tin và sử dụng dịch vụ công cho con em mình dễ dàng hơn. Bản cập nhật cũng nâng cấp, bổ sung một số tiện ích khác như hiển thị vé metro, hỗ trợ check-in giao thông công cộng, triển khai thêm dịch vụ công trực tuyến liên quan đến hộ chiếu, cùng các điều chỉnh kỹ thuật nhằm cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

Để thực hiện tích hợp thông tin đất đai, người dùng cần đảm bảo tài khoản đã được kích hoạt Định danh điện tử Mức độ 2 và cập nhật ứng dụng đến phiên bản mới nhất (trên Google Play hoặc App Store).

Quy trình tích hợp Sổ đỏ trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào VNeID.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn Dịch vụ khác, ấn vào Cung cấp thông tin cho CQNN (Cơ quan Nhà nước) và nhập passcode.

Chọn cung cấp thông tin cho CQNN.

Bước 3: Màn hình dịch vụ hiển thị, ấn tạo mới và tiến hành kê khai thông tin.

Bước 4: Chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". Hệ thống sẽ tự động điền tên và số định danh của người kê khai. Người dùng nhập mã số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất (địa chính 3 cấp) và các thông tin pháp lý liên quan.

Người dân cần kê khai các thông tin liên quan.

Nếu kê khai hộ, người dân điền tên của người được cấp giấy chứng nhận và nêu lý do. Đối với kê khai cho tổ chức cũng làm tương tự.

Ở cuối trang, người dùng có thể chụp ảnh hoặc tải trực tiếp các trang của Sổ đỏ dưới dạng tệp PDF, JPG hoặc PNG. Tổng dung lượng các tệp đính kèm không vượt quá 3,5 MB.

Bước 5: Ấn Xác nhận các thông tin ở trên là chính xác và nhấn gửi yêu cầu. Sau khi hoàn tất thao tác, thông tin sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng để đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đất đai trước khi được xác nhận và hiển thị chính thức trên ứng dụng.