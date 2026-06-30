Dấu hiệu có thể là cảnh báo xơ gan giai đoạn đầu

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Mệt mỏi và suy nhược kéo dài: Theo Health, mệt mỏi là triệu chứng phổ biến nhất ở người bị tổn thương gan, nhưng cũng là dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhất vì không đặc hiệu. Đây không chỉ là cảm giác mệt sau một ngày làm việc vất vả mà là tình trạng kiệt sức kéo dài, khiến ngay cả những công việc đơn giản cũng trở nên khó khăn. Khi gan bị tổn thương, cơ quan này không còn khả năng dự trữ và giải phóng glucose (nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể) hiệu quả. Đồng thời, các chất độc mà gan khỏe mạnh bình thường sẽ loại bỏ bắt đầu tích tụ trong máu, ảnh hưởng đến chức năng não bộ và mức năng lượng của cơ thể. Ảnh: Pexels.
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Chán ăn và sụt cân không rõ nguyên nhân: Một trong những dấu hiệu dễ bị bỏ qua là cảm giác ăn không ngon miệng hoặc nhanh no. Nhiều người cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường, nhưng ở người mắc xơ gan, đây có thể là hậu quả của chức năng gan suy giảm. Việc ăn uống kém kéo dài khiến cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất, từ đó dẫn đến sụt cân ngoài ý muốn. Nếu cân nặng giảm đáng kể mà không thay đổi chế độ ăn hay tập luyện, bạn không nên chủ quan. Ảnh: Pexels.
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Buồn nôn, đầy bụng hoặc khó tiêu thường xuyên: Theo The Healthsite, gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa chất béo thông qua sản xuất dịch mật. Tại các nước đang phát triển, đặc biệt là Đông Nam Á, viêm gan siêu vi B và C là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến xơ gan. Khi xâm nhập vào cơ thể, virus tấn công và nhân lên trong tế bào gan, kích hoạt phản ứng viêm mạn tính kéo dài suốt nhiều năm. Khi gan bị tổn thương, hoạt động tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng. Người bệnh có thể thường xuyên cảm thấy buồn nôn, đầy hơi, khó tiêu hoặc chướng bụng sau bữa ăn. Những triệu chứng này thường xuất hiện âm thầm, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa. Nếu tình trạng kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, đặc biệt khi đi kèm các dấu hiệu bất thường khác, người bệnh nên được kiểm tra chức năng gan. Ảnh: Vectezzy.
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Vàng da, vàng mắt: Vàng da là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của tình trạng suy giảm chức năng gan. Triệu chứng này xảy ra khi gan bị tổn thương không còn khả năng xử lý bilirubin - sắc tố màu vàng được tạo ra trong quá trình phân hủy các tế bào hồng cầu già. Khi bilirubin tích tụ trong máu, chất này sẽ lắng đọng ở da và lòng trắng mắt, khiến chúng chuyển sang màu vàng. Đối với người có làn da sẫm màu, dấu hiệu vàng thường dễ nhận thấy hơn ở lòng trắng mắt hoặc niêm mạc trong khoang miệng. Bên cạnh đó, người bệnh cũng có thể thấy nước tiểu chuyển sang màu sẫm như nước cola, trong khi phân nhạt màu hoặc có màu như đất sét. Ảnh: Shutterstock.
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Phù và cổ trướng: Giữ nước là một trong những dấu hiệu điển hình của xơ gan và thường biểu hiện dưới hai dạng: phù (sưng ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân) và cổ trướng (dịch tích tụ trong ổ bụng). Điều này là do mô sẹo trong gan làm tăng áp lực lên tĩnh mạch cửa - mạch máu lớn đưa máu từ hệ tiêu hóa đến gan - khiến dịch rò rỉ ra các mô xung quanh. Bên cạnh đó, gan không còn sản xuất đủ albumin - loại protein có vai trò giữ nước bên trong lòng mạch. Khi nồng độ albumin giảm, dịch sẽ thoát ra khỏi mạch máu và tích tụ trong các mô hoặc khoang cơ thể. Cổ trướng khiến bụng căng to, cứng và có thể gây khó thở hoặc nhanh no khi ăn. Ảnh: Shutterstock.
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Ngứa da không rõ nguyên nhân: Nhiều người bị ngứa kéo dài nhưng chỉ nghĩ do dị ứng hoặc thời tiết khô hanh. Trên thực tế, ngứa da cũng có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan. Nguyên nhân là các muối mật tích tụ trong da. Ở người khỏe mạnh, dịch mật được vận chuyển từ gan đến túi mật và ruột để hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Tuy nhiên, khi gan bị xơ, các ống dẫn mật có thể bị tổn thương hoặc tắc nghẽn, khiến các thành phần của dịch mật trào ngược vào máu rồi lắng đọng trong da, gây ngứa. Triệu chứng thường trở nên nghiêm trọng hơn vào ban đêm và tập trung ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân. Ảnh: Shutterstock.
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Dễ bầm tím và chảy máu: Gan là cơ quan sản xuất gần như toàn bộ các yếu tố đông máu - những loại protein giúp cầm máu khi cơ thể bị tổn thương. Khi xơ gan tiến triển và các tế bào gan khỏe mạnh dần bị thay thế bằng mô sẹo, quá trình sản xuất protein này cũng suy giảm. Người bệnh có thể nhận thấy cơ thể dễ xuất hiện các vết bầm chỉ sau những va chạm rất nhẹ mà trước đây không để lại dấu vết. Ngoài ra, họ cũng có thể bị chảy máu cam thường xuyên hoặc chảy máu chân răng khi đánh răng. Ở giai đoạn nặng hơn, tình trạng này dẫn đến xuất huyết nội nghiêm trọng, vì vậy cần được thăm khám và đánh giá y tế càng sớm càng tốt. Ảnh: Freepik.
Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.