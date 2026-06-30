Dấu hiệu có thể là cảnh báo xơ gan giai đoạn đầu

Mệt mỏi và suy nhược kéo dài: Theo Health, mệt mỏi là triệu chứng phổ biến nhất ở người bị tổn thương gan, nhưng cũng là dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhất vì không đặc hiệu. Đây không chỉ là cảm giác mệt sau một ngày làm việc vất vả mà là tình trạng kiệt sức kéo dài, khiến ngay cả những công việc đơn giản cũng trở nên khó khăn. Khi gan bị tổn thương, cơ quan này không còn khả năng dự trữ và giải phóng glucose (nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể) hiệu quả. Đồng thời, các chất độc mà gan khỏe mạnh bình thường sẽ loại bỏ bắt đầu tích tụ trong máu, ảnh hưởng đến chức năng não bộ và mức năng lượng của cơ thể. Ảnh: Pexels.