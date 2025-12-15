Dấu hiệu trong 'ngày dâu' chỉ có ở 10% phụ nữ trên thế giới

Nhiều người vẫn nghĩ rằng chu kỳ kinh nguyệt lý tưởng của phụ nữ kéo dài từ 28-30 ngày. Có điều chỉ có 10% phụ nữ trên thế giới có chu kỳ kinh nguyệt kéo dài 28 ngày.

Đau tức vùng bụng dưới là triệu chứng quen thuộc nhiều phụ nữ gặp khi đến kỳ kinh nguyệt. Ảnh minh họa: SK&ĐS.

Chúng ta coi ngày đầu tiên ra máu kinh là ngày bắt đầu kỳ kinh, khoảng thời gian giữa ngày đầu tiên của hai kỳ kinh gọi là một chu kỳ kinh nguyệt, thường từ 21 đến 35 ngày, trung bình là 28 ngày.

Ví dụ một tháng có 30 ngày, ngày đầu tiên của kỳ kinh trước là mùng một tháng trước, ngày đầu tiên của kỳ lần này là mùng một tháng này, như vậy chu kỳ kinh nguyệt là 30 ngày. Nếu ngày đầu tiên của kỳ kinh trước vào mùng một và ngày đầu tiên của kỳ kinh tiếp vào ngày 28 cùng tháng thì chu kỳ là 27 ngày.

Có bạn gái than thở rằng chu kỳ kinh nguyệt của mình không đều, mỗi lần hành kinh thường sớm 5 ngày, nghĩa là ngày 30 tháng này có kinh thì tới ngày 25 tháng sau đã đến kỳ kinh tiếp theo, và tháng sau nữa là ngày 20. Chúng ta có thể tính rằng chu kỳ kinh nguyệt của bạn gái này là 25 ngày.

Đa số các cô gái đều cho rằng chu kỳ kinh nguyệt phải trong khoảng 28 - 30 ngày mới là bình thường; nhưng dưới góc nhìn của bác sĩ, chu kỳ kinh nguyệt từ 21 đến 35 ngày đều thuộc phạm vi bình thường. Một nghiên cứu trên diện rộng ở nước ngoài còn cho thấy tỷ lệ các cô gái có chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày chỉ chiếm 10%.

Trong giai đoạn hành kinh cần chú ý những gì?

- Chú ý nghỉ ngơi, đảm bảo ngủ đủ giấc, không thức khuya, giữ tâm trạng thoải mái, không nóng giận, không dằn vặt bản thân vì lỗi lầm của người khác.

- Giữ gìn vệ sinh, đảm bảo âm hộ sạch sẽ, phòng tránh vi khuẩn gây bệnh xâm nhập. Lựa chọn những loại băng vệ sinh đảm bảo chất lượng, mềm mại, ít hương liệu, vô trùng; cách 2 - 3 tiếng thay băng vệ sinh một lần, nếu kinh nguyệt ra nhiều thì thay thường xuyên hơn. Sau khi đi vệ sinh, dùng giấy vệ sinh lau từ trước ra sau, tránh nhiễm khuẩn vùng kín. Mỗi tối dùng nước ấm để vệ sinh âm hộ hoặc có thể vệ sinh trực tiếp dưới vòi tắm, không tắm bồn.

- Chú ý chế độ dinh dưỡng, tránh ăn thực phẩm sống, lạnh và có tính kích thích; ăn nhiều thực phẩm tươi giàu chất xơ, dễ tiêu hóa, chứa hàm lượng vitamin cao; không nên ăn quá no. Uống nhiều nước, đảm bảo đại tiện bình thường.

- Tránh mệt mỏi quá độ, nên cân bằng giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi. Có thể tham gia các hoạt động vừa sức như chạy chậm, đi bộ… để thúc đẩy tuần hoàn máu và thông kinh. Không nên tham gia các hoạt động mạnh như nhảy cao, nhảy xa, thi chạy, bóng ném, bóng đá… chúng có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng khó chịu trong cơ thể, thậm chí dẫn tới đau bụng kinh và rối loạn kinh nguyệt.

Trong thời gian hành kinh, tử cung hơi mở, lúc này cũng không thích hợp để bơi lội. Nên ngừng ngay các hoạt động thể dục trong thời kỳ kinh nguyệt khi đau bụng kinh nghiêm trọng, rong kinh hoặc viêm nhiễm bộ phận sinh dục.

- Ăn uống không hợp lý, nghiện rượu, hút thuốc, sử dụng ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi hoặc không áp dụng các biện pháp an toàn không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn có thể gây ra kinh nguyệt bất thường, bắt buộc phải bỏ.

- Nếu không mắc các bệnh khẩn cấp, có thể tạm ngừng dùng thuốc trong thời gian hành kinh; đặc biệt không được thụt rửa âm đạo hoặc đặt thuốc trong âm đạo, tránh gây nhiễm trùng trong tử cung.

-Trong kỳ kinh hoặc sau khi phẫu thuật nạo tử cung, không nên cấy ghép nội mạc tử cung hay thực hiện kiểm tra khoang chậu; nếu bắt buộc phải làm, cần thao tác nhẹ nhàng. Các thủ thuật như đặt vòng tránh thai, kiểm tra ống dẫn trứng… nên thực hiện sau khi hết kinh 3 ~ 7 ngày.

- Nếu xuất hiện các tình trạnh rong kinh, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh hay vô kinh đều cần đến gặp bác sĩ để thăm khám, không tự ý dùng thuốc.

- Không nên quan hệ tình dục trong kỳ kinh.