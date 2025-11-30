Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Điều cơ thể bạn muốn lắng nghe

Các triệu chứng của bệnh tật như sốt, đau đớn, ho, sổ mũi... là cách để cơ thể "nói chuyện" với chúng ta. Khi bị ốm, chúng ta cần vừa điều trị, vừa lắng nghe cơ thể để dùng thuốc đúng liều, đúng bệnh. Cuốn sách này cung cấp nhiều kiến thức hữu ích về sức khỏe, để người đọc có thể bình tĩnh hơn khi bị bệnh.

Xuất bản

Dấu hiệu trái tim đang kêu cứu mà ít người biết

  • Chủ nhật, 30/11/2025 09:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đổ mồ hôi quá nhiều, khi đang nghỉ ngơi, hoặc lúc thời tiết mát mẻ là một dấu hiệu cần lưu ý. Có thể, trái tim và phổi không hoạt động nhịp nhàng, hoặc mắc các chứng về mạch vành.

Dau hieu anh 1

Cơ thể đổ mồ hôi nhiều, ngay cả khi nghỉ ngơi là một dấu hiệu sức khỏe đang lưu tâm. Ảnh minh họa: L.C.

Khi vận động hoặc vào những lúc thời tiết nóng bức, cơ thể sẽ đổ mồ hôi, đây là kết quả của quá trình trao đổi chất tăng cao, cũng là một cách để giải nhiệt. Tuy nhiên, vẫn có một số người không đổ mồ hôi vì nóng bức, bản thân họ cũng không hoạt động nhiều, nhưng lại luôn đầm đìa mồ hôi, tình trạng này chính là tín hiệu cầu cứu của cơ thể, đang muốn báo với bạn: "Không còn đủ oxy rồi!".

Đông y đã sớm ý thức được, đây là tín hiệu cầu cứu được gửi từ trái tim, bởi vậy Đông y gọi mồ hôi là "tâm chi dịch" [1]. Nếu đổ mồ hôi không phải do vận động hay nhiệt độ, thì rất có thể là "vong dương chi hãn" [2], song mức độ hao hụt dương khí nặng nhẹ khác nhau, tình trạng vong dương chi hãn nghiêm trọng nhất là lời cảnh báo trước nguy cơ tử vong, có mối liên hệ mật thiết với động cơ của cơ thể là trái tim.

Tim và phổi phối hợp nhịp nhàng để cung cấp oxy trong cơ thể, hơn nữa trái tim giữ vai trò cực kỳ quan trọng, nên khi tim có vấn đề, dù phổi hoạt động ổn định, có thể hô hấp bình thường, thì cơ thể vẫn sẽ thiếu oxy. Điển hình nhất là với bệnh động mạch vành, khi tim quặn đau, thậm chí là ngừng đập, ngực đau thắt, thì dù thời tiết lạnh lẽo buốt giá, ta vẫn đổ mồ hôi đầm đìa.

Trong tình huống này, rõ ràng ta không đổ mồ hôi vì nóng, mà vì trái tim có vấn đề khiến cơ thể thiếu oxy. Vấn đề thiếu oxy khi tắc động mạch vành là tình trạng cấp tính, với người có chức năng tim yếu, dù không mắc bệnh tim, nếu động cơ tim ở trạng thái yếu ớt quá lâu, khi vận động cơ thể lại cần nhiều oxy hơn, thì tình trạng thiếu oxy sẽ càng nghiêm trọng, tự nhiên sẽ khiến ta đổ mồ hôi, hơn nữa lượng mồ hôi sẽ nhiều hơn hẳn bình thường.

Nếu người đó còn mập mạp béo phì, thì trái tim yếu ớt càng khó gánh vác nổi cơ thể, giống như động cơ có dung tích xilanh 1,4 lít phải kéo hẳn một chiếc Audi lớn, khác nào "ngựa nhỏ kéo xe to", một chiếc xe như vậy chắc chắn sẽ rất khó di chuyển, thậm chí có thể chết máy bất cứ lúc nào.

Trong suốt quá trình này cơ thể sẽ liên tục đổ mồ hôi. Bởi vậy, đừng nghĩ người béo hay đổ mồ hôi vì cơ thể họ nhiều mỡ, rất có thể họ đổ mồ hôi do chức năng của tim mạch không tương xứng với trọng lượng của cơ thể, dẫn đến triệu chứng thiếu oxy. Với những người như thế thì giảm béo là điều thiết yếu, giảm béo tức là làm giảm gánh nặng cho trái tim.

[1] Tâm chi dịch: Chất dịch (lỏng) của trái tim.

[2] Vong dương chi hãn: Đổ mồ hôi do chứng vong dương. Chứng vong dương là tên gọi chung cho dương khí đột nhiên bị suy kiệt có biểu hiện lâm sàng dương khí muốn thoát.

Chứng này nguyên nhân phần nhiều do ra mồ hôi nhiều không dứt, hoặc thổ tả kịch liệt, dẫn đến dương khí đột ngột suy kiệt gây nên, cũng có thể từ chứng vong âm phát triển mà thành. Trong các tật bệnh ở giai đoạn nghiêm trọng thường gặp chứng này, nhất là thường gặp trong các bệnh: trúng gió, thổ tả, bệnh về máu...

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Dấu hiệu Dương khí Thổ tả Đổ mồ hôi Dấu hiệu Đầm đìa

    Đọc tiếp

    Trong cong viec can tham vong nhung dung tham lam hinh anh

    Trong công việc cần tham vọng nhưng đừng tham lam

    54 phút trước 11:05 30/11/2025

    0

    Tham vọng là yếu tố rất quan trọng để phát triển trên con đường sự nghiệp. Để đạt được những dự định của mình, bạn nên chia nhỏ lộ trình, chinh phục lần lượt các thử thách.

    Cong viec 'mo uoc' co thuc su ton tai? hinh anh

    Công việc 'mơ ước' có thực sự tồn tại?

    4 giờ trước 07:38 30/11/2025

    0

    Không có công việc nào hoàn hảo cho từng cá thể trong chúng ta, cũng chẳng có một nghề nghiệp duy nhất nào có thể khiến ta trở nên hoàn thiện.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý