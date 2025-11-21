Vì sao khi sợ hãi tim lại đập nhanh hơn bình thường?

Tim đập nhanh khi sợ hãi hoặc lo lắng là một trạng thái bình thường của cơ thể. Khi ấy, não bộ ra lệnh cho tim bơm máu nhanh hơn, để năng lượng đến các cơ trong thời gian ngắn.

Khi chúng ta sợ hãi hoặc lo lắng, nhịp tim sẽ tăng nhanh. Ảnh mình họa: Một cảnh trong phim Ký sinh trùng.

Mỗi khi vận động nhẹ bạn lại bị đánh trống ngực, tim đập nhanh; tiếng động mà người khác thấy bình thường, lại làm bạn hoảng hốt tới mức tim đập thình thịch... Một khi xuất hiện những tình trạng này, chứng tỏ cơ thể bạn đang lên tiếng, với lời nhắn nhủ rằng: “Sức mạnh không đủ, nên tôi phải siêng năng hơn để bù đắp vào.”

Phản ứng đánh trống ngực, tim đập nhanh mà bạn cảm nhận được thực ra là quyết sách “cần cù bù thông minh” của cơ thể. Nếu muốn trị chứng đánh trống ngực thì không đơn giản là giảm nhịp tim, làm vậy chẳng khác nào một người đã ngốc còn lười, đã đần độn lại còn biếng nhác, đương nhiên hậu quả sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Nếu muốn hiểu rõ vấn đề này, bạn cần biết tại sao khi ta hoảng hốt, tim lại đập nhanh hơn bình thường.

Bạn thường bị đánh trống ngực khi hồi hộp, hoặc sợ hãi, đây là phản ứng tức thời do cơ thể điều tiết để tiếp nhận những kích thích từ bên ngoài. Vì khi hồi hộp, sợ hãi, tim đập nhanh giúp tăng tốc độ lưu thông máu trong cơ thể, chỉ khi được cung cấp máu đầy đủ thì con người mới có thể mau chóng trốn chạy và thoát khỏi hiểm nguy.

Nhịp tim của con người phải có khả năng thay đổi, thậm chí có lực đập không đồng đều. Bạn thử nghĩ xem, nếu hoàn cảnh thay đổi, nguy hiểm ập tới, nhưng nhịp tim của bạn vẫn đều đều như cũ, không hề tăng lên, máu không được cung cấp kịp thời đến các bộ phận, cơ thể không đủ sức lực để chạy trốn, khi đó bạn chỉ còn biết chờ chết. Nhờ tim có khả năng tăng nhịp đập, mà tổ tiên của ta mới thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ và tiếp tục sinh tồn trong tự nhiên.

Khi đi khám sức khỏe, nhiều người được chẩn đoán là bị nhịp xoang không đều (hay còn gọi là rối loạn nhịp xoang) nhưng đây không phải vấn đề lớn. Nhịp xoang là là một chu kỳ hoạt động đầy đủ của nút xoang ở tim, điều này là cần thiết.

Nút xoang là một bộ phận của trái tim, có chức năng điều hòa nhịp tim, là “bộ tư lệnh” chỉ huy nhịp đập của trái tim, nếu nhịp tim không được tạo ra từnút xoang, có nghĩa là trái tim đã nghe lệnh của “một chỉ huy khác”, vấn đề này khá nghiêm trọng.

Tuy nhiên nhịp xoang không đều cũng là điều khó tránh khỏi, bởi nó chứng tỏ trái tim của bạn có khả năng thích nghi với căng thẳng và thay đổi, chỉ là điều này phát huy không đúng lúc mà thôi. So với việc, nhịp tim luôn đập đều trong mọi tình huống, thì trạng thái điềm tĩnh thản nhiên này lại không hề tốt cho cơ thể.