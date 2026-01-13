Dấu hiệu hệ tiêu hóa quá tải, cần thay đổi càng sớm càng tốt

Đau bụng và khó chịu kéo dài: Theo Money Control, đau bụng là một trong những triệu chứng phổ biến của rối loạn tiêu hóa. Cảm giác khó chịu thỉnh thoảng có thể không đáng lo ngại, nhưng đau dai dẳng hoặc dữ dội có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng hơn như hội chứng ruột kích thích (IBS), loét dạ dày, hoặc thậm chí là các bệnh viêm ruột như bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng. Ảnh: Shutterstock.

Đầy hơi và chướng bụng dai dẳng: Tình trạng đầy hơi đôi khi xảy ra tự nhiên, nhưng đầy hơi kéo dài có thể là dấu hiệu của các vấn đề về tiêu hóa, không dung nạp một số loại thực phẩm hoặc mất cân bằng trong đường ruột. Sự kết hợp giữa tích tụ khí, tiêu hóa chậm và giữ nước trong dạ dày thường dẫn đến các triệu chứng khó chịu về thể chất. Các nguyên nhân chính gây khó chịu về tiêu hóa bao gồm thực phẩm nhiều chất béo, thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống có ga. Nếu tình trạng đầy hơi vẫn tiếp diễn sau khi thay đổi chế độ ăn uống, có thể đó là dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc sự phát triển quá mức của vi khuẩn. Ảnh: Healthylife.

Giảm hoặc tăng cân ngoài ý muốn: Những thay đổi bất thường về cân nặng cần được kiểm tra vì chúng có thể là dấu hiệu của các vấn đề về sức khỏe tiêu hóa. Giảm cân xảy ra do hấp thu kém vì cơ thể không hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn hiệu quả. Trong khi đó, tăng cân xảy ra do quá trình trao đổi chất kém kết hợp với quá trình tiêu hóa chậm. Những triệu chứng này thường là kết quả của các bệnh lý, bao gồm bệnh celiac, rối loạn tuyến giáp và nhiễm trùng đường ruột. Ảnh: Freepik.

Buồn nôn và nôn mửa: Cảm giác buồn nôn hoặc nôn mửa thường xuyên có thể là dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng hoặc rối loạn tiêu hóa. Loét dạ dày, trào ngược axit và các vấn đề về gan cũng có thể gây ra các triệu chứng này. Buồn nôn kéo dài có thể dẫn đến mất nước và thiếu hụt dinh dưỡng. Ảnh: Shutterstock.

Mệt mỏi và thiếu hụt dinh dưỡng: Theo The Healthsite, khi hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả, cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu, dẫn đến mệt mỏi. Thiếu hụt vitamin, đặc biệt là sắt và vitamin B12, thường là do sức khỏe đường ruột kém. Các bệnh lý như hội chứng rò rỉ ruột hoặc viêm mạn tính cũng có thể góp phần gây mệt mỏi. Nếu bạn cảm thấy kiệt sức dù đã ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, các vấn đề về tiêu hóa có thể là nguyên nhân. Ảnh: Freepik.

Thay đổi thói quen đi tiêu: Đi tiêu đều đặn là dấu hiệu của hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Những thay đổi đáng kể, chẳng hạn tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài, có thể là dấu hiệu bất thường. Tiêu chảy có thể do nhiễm trùng, không dung nạp thực phẩm hoặc các bệnh mạn tính như hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc bệnh celiac. Mặt khác, táo bón thường do thiếu chất xơ, mất nước hoặc lối sống ít vận động. Đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng giàu chất xơ, uống đủ nước và hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp duy trì việc đi tiêu đều đặn. Ảnh: Daily Express.

Hơi thở và mùi cơ thể khó chịu: Hơi thở hôi và mùi cơ thể bất thường đôi khi có thể liên quan đến các vấn đề về tiêu hóa. Chứng hôi miệng, hay hôi miệng mạn tính, xuất phát từ các vấn đề như trào ngược axit, nhiễm trùng dạ dày hoặc mất cân bằng vi khuẩn đường ruột. Tương tự, mùi cơ thể có thể bị ảnh hưởng bởi quá trình tiêu hóa một số loại thực phẩm hoặc sự hiện diện của độc tố trong đường ruột. Thực hành vệ sinh răng miệng tốt, uống nhiều nước và ăn nhiều chất xơ và men vi sinh có thể giúp giảm bớt các triệu chứng này. Ảnh: WebMD.

Các vấn đề về da: Làn da cũng có thể phản ánh tình trạng sức khỏe hệ tiêu hóa. Các bệnh như chàm, mụn trứng cá và vảy nến thường liên quan đến vấn đề về sức khỏe đường ruột. Hệ tiêu hóa không khỏe mạnh có thể dẫn đến viêm nhiễm và mất cân bằng, những biểu hiện này thể hiện ra trên da. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến và đường cũng làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột, góp phần gây ra các vấn đề về da. Cải thiện sức khỏe đường ruột thông qua chế độ ăn uống cân bằng, tránh thực phẩm chế biến sẵn và bổ sung men vi sinh có thể cải thiện tình trạng da và sức khỏe tổng thể. Ảnh: Shutterstock.

