Dấu hiệu vào buổi sáng cảnh báo suy thận

Đi tiểu thường xuyên, đặc biệt vào ban đêm: Theo India Times, việc thức giấc vào ban đêm để đi tiểu thường là dấu hiệu sớm và khó phát hiện. Tiểu đêm là tình trạng người ta phải thức dậy từ 2 lần trở lên mỗi đêm để đi tiểu. Nếu uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, bạn có thể phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm để đi tiểu. Điều này là bình thường. Tuy nhiên, nếu thường xuyên tiểu đêm mà không liên quan tới lượng nước nạp vào, hãy cẩn trọng với bệnh thận, tiết niệu. Khi các bộ lọc của thận bị tổn thương, nó gây ra tình trạng tăng cảm giác muốn đi tiểu, nặng hơn có thể kèm theo có lẫn máu hoặc quá nhiều bọt bong bóng trong nước tiểu. Ảnh: Shutterstock.