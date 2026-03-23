Dấu hiệu vào buổi sáng cảnh báo suy thận

Mệt mỏi, ít năng lượng hoặc thiếu tập trung: Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng có thể dẫn đến sự tích tụ độc tố và tạp chất trong máu. Thận cũng tạo ra các tế bào hồng cầu, thiếu chúng có thể gây thiếu máu. Điều này làm gián đoạn việc cung cấp oxy, chất dinh dưỡng trong cơ thể đến não và cơ bắp, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Đối với người trẻ, dấu hiệu này thường bị bỏ qua và không được kiểm tra kỹ lưỡng. Ảnh: Parade.
Da khô và ngứa: Thận khỏe mạnh thực hiện nhiều chức năng quan trọng. Chúng loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể, giúp tạo ra hồng cầu, giữ cho xương chắc khỏe và duy trì lượng khoáng chất thích hợp trong máu. Da khô và ngứa có thể là dấu hiệu của bệnh rối loạn chuyển hóa khoáng chất và xương, thường đi kèm với bệnh thận giai đoạn cuối, hoặc khi thận không còn khả năng duy trì sự cân bằng khoáng chất và chất dinh dưỡng trong máu. Ảnh: Freepik.
Đi tiểu thường xuyên, đặc biệt vào ban đêm: Theo India Times, việc thức giấc vào ban đêm để đi tiểu thường là dấu hiệu sớm và khó phát hiện. Tiểu đêm là tình trạng người ta phải thức dậy từ 2 lần trở lên mỗi đêm để đi tiểu. Nếu uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, bạn có thể phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm để đi tiểu. Điều này là bình thường. Tuy nhiên, nếu thường xuyên tiểu đêm mà không liên quan tới lượng nước nạp vào, hãy cẩn trọng với bệnh thận, tiết niệu. Khi các bộ lọc của thận bị tổn thương, nó gây ra tình trạng tăng cảm giác muốn đi tiểu, nặng hơn có thể kèm theo có lẫn máu hoặc quá nhiều bọt bong bóng trong nước tiểu. Ảnh: Shutterstock.
Sưng mặt và bàn chân, bọng quanh mắt: Người có chức năng thận kém biểu hiện dễ nhận biết nhất là sưng phù mắt. Lúc này, khả năng duy trì của quá trình lọc của thận bị suy giảm, khiến protein rò rỉ qua nước tiểu. Cơ thể mất protein dẫn đến các chất lỏng, khoáng chất như canxi, phosphat bị giữ lại quanh mắt, gây sưng phù mắt. Ngoài ra, suy giảm chức năng thận có thể dẫn đến tích tụ natri (muối), gây phù nề ở bàn chân và mắt cá chân. Những biểu hiện này dễ nhận thấy nhất vào buổi sáng. Ảnh: Shutterstock.
Chán ăn, hơi thở hôi và có vị kim loại: Theo WebMD, sức khỏe răng miệng cũng có liên quan đến hoạt động của thận. Khi thận hoạt động kém hiệu quả, nó có thể gây ra tình trạng urê huyết. Tình trạng này khiến chất thải tích tụ trong máu, làm thay đổi mùi vị của thức ăn và để lại vị kim loại trong miệng. Hôi miệng là dấu hiệu khác của việc có quá nhiều chất độc trong máu. Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy chán ăn, đặc biệt là thịt, dễ dẫn đến sụt cân. Ảnh: Yelp.
Dễ bị bầm tím và chảy máu: Theo Health, suy giảm chức năng thận có thể dẫn đến giảm tiểu cầu và các yếu tố đông máu, gây ra tình trạng dễ bị bầm tím và chậm lành vết thương. Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với những bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, những người có nguy cơ biến chứng chảy máu cao hơn. Ảnh: Shutterstock.
Khó ngủ: Khi thận không lọc tốt, độc tố sẽ tích tụ trong máu thay vì được đào thải ra ngoài qua nước tiểu. Điều này có thể gây khó ngủ. Ngoài ra, suy thận có thể làm tăng hội chứng chân không yên (sự thôi thúc không thể cưỡng lại được để di chuyển chân). Tình trạng này gây cảm giác khó chịu (như kim châm hoặc ngứa bên trong hoặc cảm giác kiến bò) ở chân, thường xảy ra vào buổi tối hoặc ban đêm. Điều này vô tình cản trở giấc ngủ, khiến bạn khó ngủ ngon hơn. Ảnh: GoodRx.
Rối loạn chức năng sinh lý: Đây là một trong những dấu hiệu thận yếu. Chức năng của thận ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh lý bình thường, nhất là ở nam giới. Chức năng thận suy giảm sẽ gây ra các rối loạn chức năng sinh dục như xuất tinh sớm, mộng tinh, liệt dương, các bệnh lý về tinh dịch. Suy thận thường đi kèm tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu. Điều này làm giảm lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục, tăng nguy cơ rối loạn cương. Ngoài ra, thận không lọc hết chất thải, khiến độc tố tích tụ, gây mệt mỏi, suy nhược, ảnh hưởng thần kinh và cảm xúc, làm giảm nhu cầu sinh lý. Ảnh: Psychology Today.
