Huyết áp cao âm thầm gây nhiều bệnh: Dấu hiệu nhận biết buổi sáng

|
Huyết áp cao, thường được gọi là kẻ giết người thầm lặng, có thể gây nguy hiểm đáng kể cho sức khỏe. Tình trạng này thường không có triệu chứng rõ ràng, điều quan trọng là phải chú ý đến những thay đổi rất nhỏ trong sức khỏe. Đặc biệt, một số dấu hiệu bất thường ngay khi thức dậy buổi sáng có thể cảnh báo huyết áp cao không được kiểm soát mà mọi người nên chú ý.
|
Mệt mỏi, thiếu sức sống: Theo India TV, cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt vào buổi sáng ngay cả sau khi ngủ cả đêm có thể là dấu hiệu huyết áp cao không nên bỏ qua. Những người như vậy cảm thấy rất thiếu năng lượng vào buổi sáng. Đôi khi, ngay khi vừa rời khỏi giường, đầu bạn bắt đầu quay cuồng và bạn cảm thấy chóng mặt. Khi huyết áp tăng, lưu lượng máu đến não có thể bị rối loạn, gây mất thăng bằng, choáng váng hoặc thậm chí cảm giác lâng lâng. Ảnh: Nuffieldhealth.
|
Cảm giác khát nước: Việc mất nước qua đêm có thể khiến bạn cảm thấy khát vào buổi sáng, nhưng nếu bạn cảm thấy rất khát ngay khi thức dậy và miệng khô, đây có thể là triệu chứng của huyết áp cao. Điều này cũng do chế độ ăn nhiều muối đã đẩy huyết áp lên cao và gây khát nước. Điều này đặc biệt đúng nếu khiến bạn thức dậy nhiều lần trong đêm để uống nước, cơn khát dữ dội khi thức dậy vào buổi sáng. Ảnh: Only My Health.
|
Mờ mắt: Theo India Times, những người bị mờ mắt trong một thời gian sau khi thức dậy vào buổi sáng nên đi kiểm tra huyết áp. Đây có thể là triệu chứng của huyết áp cao. Khi huyết áp cao, mắt sẽ bị căng thẳng, các mạch máu trong mắt có thể bị tổn thương dẫn đến bệnh võng mạc do tăng huyết áp. Điều này có thể làm giảm thị lực và làm yếu mắt. Ảnh: Shutterstock.
|
Cơn đau đầu nghiêm trọng: Mặc dù đau đầu có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe lớn nhỏ, trong trường hợp huyết áp cao, cơn đau đầu sẽ rất dữ dội. Đau đầu do huyết áp cao thường có cảm giác như bị giật mạnh khắp đầu. Cơn đau đầu này thường xảy ra vào sáng sớm, thậm chí kèm theo buồn nôn, nôn. Huyết áp lên cao sẽ khiến cho các mạch máu não thay đổi sẽ gây áp lực của dòng máu lên thành mạch, gây đau đớn ở vùng đầu. Cơn đau đầu này rất khó giảm và khác với các loại đau đầu khác thường gặp khi sốt hoặc đau nửa đầu. Ảnh: Freepik.
|
Đổ mồ hôi: Theo Only My Health, nếu bạn thức dậy vào buổi sáng với tình trạng đổ mồ hôi nhiều kèm theo cảm giác suy nhược, đó có thể là dấu hiệu của một đợt tăng huyết áp âm thầm. Khi huyết áp tăng, hệ thống tim mạch phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đến các cơ quan. Điều này có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng hoạt động của tuyến mồ hôi để điều hòa nhiệt độ cơ thể. Ảnh: Verywell Health.
|
Đi tiểu thường xuyên vào ban đêm và sáng sớm: Thức dậy thường xuyên vào ban đêm đến sáng sớm để đi tiểu có thể là dấu hiệu điển hình cho thấy huyết áp cao hơn bình thường. Triệu chứng này có thể là biến chứng của huyết áp cao gây áp lực và làm suy yếu thận. Điều này khiến thận không thể cô đặc nước tiểu đúng cách, dẫn đến tăng sản xuất nước tiểu. Ảnh: Men's Health.
|
Cảm thấy bị tê tay chân: Thiếu máu cục bộ và thiếu oxy là nguyên nhân khởi phát của chứng tê tay chân. Vào sáng sớm, máu ở tay và chân thường lưu thông kém do đó tình trạng tê tay chân sẽ biểu hiện rõ rệt hơn. Ngoài ra, tê tay chân vào sáng sớm là do trong quá trình ngủ vào ban đêm, huyết áp tăng cao kết hợp với tư thế nằm ngủ sai cách, từ đó gây tê ở vùng tay và chân. Ảnh: Smarthallux.
Bệnh của thời thức ăn tiện lợi
Qua 400 trang sách, bác sĩ Robert H.Lustig đã chỉ ra nguy cơ các bệnh con người có thể mắc phải trong bối cảnh thực ăn nhanh, đồ đóng hộp lên ngôi. Trong đó, Lustig nhấn mạnh rằng, thực phẩm tiện lợi được sản xuất hàng loạt chính là sát thủ âm thầm.Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.