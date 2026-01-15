Huyết áp cao âm thầm gây nhiều bệnh: Dấu hiệu nhận biết buổi sáng

Cảm giác khát nước: Việc mất nước qua đêm có thể khiến bạn cảm thấy khát vào buổi sáng, nhưng nếu bạn cảm thấy rất khát ngay khi thức dậy và miệng khô, đây có thể là triệu chứng của huyết áp cao. Điều này cũng do chế độ ăn nhiều muối đã đẩy huyết áp lên cao và gây khát nước. Điều này đặc biệt đúng nếu khiến bạn thức dậy nhiều lần trong đêm để uống nước, cơn khát dữ dội khi thức dậy vào buổi sáng. Ảnh: Only My Health.