Dấu hiệu cảnh báo đường ruột cực kỳ 'bẩn'

Thường xuyên bị đầy hơi, ợ chua: Theo India Times, nếu bạn bắt đầu cảm thấy khó chịu vì đầy bụng sau mỗi bữa ăn hoặc liên tục ợ hơi, đó có thể không chỉ đơn thuần là do ăn quá no và ăn quá nhanh. Những triệu chứng này thường phản ánh những dấu hiệu ban đầu của sự mất cân bằng đường ruột hoặc hệ thống trao đổi chất chậm. Thông thường, đường ruột khỏe mạnh sẽ xử lý thức ăn hiệu quả, giảm thiểu những khó chịu này. Các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng và ợ nóng là những tín hiệu báo động từ đường ruột. Ảnh: Shutterstock.

Mụn trứng cá, phát ban, da xỉn màu: Nếu cơ thể có vấn đề, điều đó sẽ thể hiện ra trên khuôn mặt, phản ánh những gì đang diễn ra bên trong. Mụn dai dẳng, da xỉn màu và nổi mụn đột ngột có thể không chỉ là vấn đề về chăm sóc da; đó có thể là cách cơ thể đang cần sự giúp đỡ. Sự mất cân bằng trong đường ruột có thể góp phần gây ra các tình trạng như suy giảm chất lượng da và bệnh vảy nến, từ đó ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Ảnh: Tabihealth.

Rối loạn tiêu hóa, dễ bị táo bón và tiêu chảy: Dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất là rối loạn nhu động ruột, theo India Times. Nếu bạn đang gặp vấn đề về táo bón, thời gian đi tiêu không đều và tiêu chảy thường xuyên, đó là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa cần được hỗ trợ. Táo bón có thể xảy ra khi đường ruột thiếu sự cân bằng giữa chất xơ, nước hoặc vi khuẩn có lợi. Nếu bạn bị tiêu chảy, đó có thể là dấu hiệu của viêm nhiễm trong cơ thể, nhiễm trùng, hoặc thậm chí là không dung nạp thực phẩm. Ảnh: Shutterstock.

Rụng tóc, tóc mỏng và móng yếu: Nếu bạn nhận thấy những thay đổi đáng kể ở tóc và móng tay, hãy cảnh giác đó là dấu hiệu của hệ tiêu hóa không khỏe mạnh, theo Health Shots. Khi hệ tiêu hóa hoạt động không tốt, cơ thể có thể khó hấp thụ các vitamin, khoáng chất và protein thiết yếu như kẽm, sắt... Do đó, việc cải thiện sức khỏe đường ruột có thể là bước quan trọng để phục hồi mái tóc dày, móng tay khỏe hơn và sức khỏe tổng thể. Ảnh: Bebeauty.

Hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn hoặc luôn luôn đói: Cảm giác thèm ăn phụ thuộc rất nhiều vào những gì bạn ăn vào. Đó là hệ thống được điều chỉnh tinh tế, liên quan đến nhiều hormone như ghrelin (hormone gây đói), leptin (hormone báo hiệu cảm giác no) và cortisol. Những hormone này phụ thuộc rất nhiều vào tín hiệu từ ruột. Nếu ruột bị viêm và quá tải bởi vi khuẩn có hại, nó có thể làm mất cân bằng tự nhiên của cơ thể. Cơ thể cảm thấy thiếu chất dinh dưỡng và đẩy mức độ đói lên cao bất thường. Bỏ qua những biến động này có thể dẫn đến rối loạn nội tiết tố lâu dài, bất ổn tâm trạng hoặc các vấn đề tiêu hóa mạn tính. Ảnh: Tasting Table.

Lớp phủ màu trắng trên lưỡi: Theo y học Ấn Độ Ayurveda, lưỡi trắng là dấu hiệu cảnh báo hệ tiêu hóa đang làm việc quá sức. Khi lưỡi bị phủ quá nhiều lớp màng, nó sẽ tạo cảm giác trắng bệch. Hệ tiêu hóa không thể hoạt động bình thường nếu làm việc quá sức. Kết quả là nấm candida, nấm men hoặc vi khuẩn sẽ bắt đầu tích tụ. Vi khuẩn sống trong miệng bị rối loạn, mất cân bằng, đồng thời cũng gây hôi miệng mạn tính. Mất cân bằng vi khuẩn trong đường ruột cũng ảnh hưởng đến mùi của hơi thở. Ảnh: Telegrafi.

Mệt mỏi liên tục hoặc rối loạn giấc ngủ: Theo Cleveland Clinic, sức khỏe đường ruột có mối liên hệ mật thiết với chất lượng giấc ngủ. Đường ruột không khỏe có thể ảnh hưởng đến thói quen ngủ, dẫn đến mệt mỏi mạn tính và giấc ngủ không trọn vẹn. Mối liên hệ phức tạp giữa mức năng lượng, chức năng trao đổi chất và sức khỏe đường ruột đòi hỏi phải khôi phục sự cân bằng để có giấc ngủ ngon. Bên cạnh đó, thiếu ngủ có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa và những vấn đề này có thể tạo thành một vòng luẩn quẩn. Ảnh: Golfcphoto.

