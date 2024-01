Dấu hiệu dễ nhầm lẫn giữa bệnh sởi và thủy đậu

Tôi được biết bệnh sởi và thủy đậu đều gây ra các nốt phát ban, mụn nước tương tự nhau. Xin hỏi làm thế nào để phân biệt được 2 loại bệnh này?

Tôi được biết bệnh sởi và thủy đậu đều gây ra các nốt phát ban, mụn nước tương tự nhau. Xin hỏi làm thế nào để phân biệt được 2 loại bệnh này?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC)

Bệnh thủy đậu do virus varicella-zoster (VZV) gây ra. Trong khi đó, bệnh sởi do virus sởi gây ra. Cả 2 loại virus đều có trong không khí, do đó, bạn có thể nhiễm virus nếu hít phải những giọt bắn từ đường hô hấp của người bệnh.

90% người chưa bị thủy đậu hoặc chưa tiêm vaccine có nguy cơ cao mắc bệnh này nếu tiếp xúc gần với người bệnh.

Bệnh sởi cũng dễ lây lan đến mức nếu một người mắc bệnh này, có tới 9/10 người xung quanh họ cũng sẽ bị nhiễm bệnh nếu không được bảo vệ bằng cách đeo khẩu trang hoặc tiêm vaccine.

Người mắc bệnh thủy đậu có thể truyền virus cho người khác trong vòng 2 ngày trước khi phát ban và cho đến khi tất cả mụn nước vỡ ra cũng như đóng vảy. Người mắc bệnh sởi có thể truyền virus cho người khác trong vòng 4 ngày trước khi phát ban và thêm 4 ngày nữa sau khi các vết ban xuất hiện.

Cả 2 bệnh này đều có triệu chứng phát ban, nhưng hình dạng những đốm ban sẽ khác nhau tùy theo từng tình trạng. Chúng cũng có nhiều triệu chứng giống nhau nhưng thời điểm xảy ra và tình trạng lại khác nhau.

Triệu chứng Thủy đậu Sởi Sốt Thường là 38-39 độ C Có thể lên đến 40 độ C Phát ban Vết ban đỏ, xuất hiện đầu tiên ở ngực, mặt, lưng, sau đó lây lan khắp cơ thể Đốm ban đỏ dọc theo đường chân tóc trên trán, có thể chứa dịch lỏng Tổn thương trong miệng Mụn nước có thể phát triển Đốm Koplik (đốm nhỏ màu đỏ với tâm trắng xanh) Chảy mũi, đau họng, ho và đau mắt đỏ Không có Có Đau đầu, chán ăn, mệt mỏi Có Không có

Các triệu chứng xuất hiện ở thủy đậu và sởi. Ảnh minh họa: Medical News Today.