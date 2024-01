WHO cảnh báo khẩn khi dịch sởi tăng mạnh ở châu Âu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24/1 cảnh báo châu Âu đang chứng kiến sự gia tăng “đáng báo động” khi số ca mắc sởi tăng hơn 30 lần trong năm 2023.

Trẻ em bị nổi mẩn ở mặt và cổ. Ảnh: Sky News.

Guardian dẫn thông tin từ WHO cho biết hơn 30.000 ca mắc sởi được ghi nhận tại WHO khu vực châu Âu vào giai đoạn tháng 1/2023-10/2023, so với 941 ca trong năm 2022.

Có 53 quốc gia nằm trong danh sách WHO khu vực châu Âu, bao gồm Nga và một số nước Trung Á. Trong số này, 40 nước đã ghi nhận trường hợp mắc sởi vào năm 2023. Nặng nhất là ở Nga và Kazakhstan, với khoảng 10.000 ca mỗi nước. Tại Tây Âu, Anh chịu ảnh hưởng nặng nhất với 183 ca.

40% số ca mắc nằm ở trẻ em 1-4 tuổi, 20% ở người từ 20 tuổi. WHO nói rằng xu hướng này sẽ nghiêm trọng hơn nếu không tiêm phòng cho trẻ.

“Chúng ta không chỉ chứng kiến một khu vực có số ca mắc sởi tăng 30 lần, mà còn là 21.000 trường hợp nhập viện, cùng 5 ca tử vong do sởi”, Hans Kluge, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, cho biết.

Vào ngày 19/1, Anh đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia với bệnh sởi, khi số ca mắc tăng trong khi tỷ lệ tiêm vaccine thấp. Romania cũng trong tình trạng cảnh báo đỏ. Tháng 12/2023, Bộ Y tế Romania đã ban bố tình trạng dịch sởi cấp quốc gia khi số ca bệnh tăng cùng nhiều ca nhập viện ở trẻ em.

Bệnh sởi có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, tàn tật suốt đời và tử vong. Bệnh có thể ảnh hưởng đến phổi và não, gây viêm phổi, viêm màng não, mù lòa và co giật.

WHO nói số ca mắc tăng do tỷ lệ tiêm vaccine sụt giảm, cùng với việc nhiều người đi du lịch sau giai đoạn Covid-19 làm tăng nguy cơ lây nhiễm xuyên biên giới.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) nói số ca mắc sởi tăng khi tỷ lệ tiêm vaccine “dưới mức tối ưu”. Hungary (99%), Slovakia và Bồ Đào Nha (96%) là những nước có tỷ lệ tiêm phòng cao nhất, trong khi nhóm thấp nhất thuộc về Estonia (68%) và Romania (71%), theo Euronews.

Các cơ quan y tế kêu gọi tăng cường tiêm vaccine phòng sởi, quai bị, rubella (MMR). Nhóm nghiên cứu Oxford Vaccine cho biết tiêm 2 liều vaccine MMR sẽ có thể chống lại bệnh sởi với độ hiệu quả là 96%.