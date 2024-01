Điều nguy hiểm khi mắc thủy đậu ít ai biết

Thủy đậu là bệnh lành tính nhưng nếu không được chăm sóc đúng cách, các nốt đỏ rất lâu khỏi và dẫn đến nhiều biến chứng.

Một số người bị biến chứng nghiêm trọng do bệnh thủy đậu có thể yếu đến mức phải nhập viện. Ảnh: Labbompastor.

Thủy đậu là bệnh nhiễm trùng phổ biến ở trẻ em do virus varicella-zoster gây ra.

Trẻ thường dễ mắc bệnh thủy đậu vào mùa đông và mùa xuân, đặc biệt là từ tháng 3 đến tháng 5. Khi thanh thiếu niên và người lớn mắc bệnh này, họ có thể bị bệnh nặng.

Nguồn lây duy nhất là người bệnh qua tiếp xúc trực tiếp hoặc do virus từ đờm dãi, nước mũi, nước bọt của người bệnh bắn sang khi nói, ho, hắt hơi.

Virus xâm nhập vào cơ thể qua mũi và họng, theo đường máu đến cư trú ở lớp tế bào thượng bì da và niêm mạc (niêm mạc miệng, kết mạc mắt...), gây nên những nốt phỏng ở đó.

Biến chứng nguy hiểm

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), thủy đậu gây phát ban đỏ, ngứa, biến thành mụn nước chứa đầy chất lỏng. Sau đó, chúng đóng vảy, cuối cùng bong ra.

Một số trẻ chỉ xuất hiện một vài đốm, nhưng ở nhiều trẻ khác, đốm có thể bao phủ toàn bộ cơ thể. Những vết này thường xuất hiện trên mặt, tai và da đầu, dưới cánh tay, trên ngực và bụng, trên cánh tay và chân. Thường mất khoảng một tuần để tất cả mụn nước đóng vảy.

Các triệu chứng điển hình khác có thể bắt đầu xuất hiện 1-2 ngày trước khi phát ban bao gồm: Sốt, mệt mỏi, ăn mất ngon, đau đầu.

Các biến chứng do thủy đậu có thể xảy ra, nhưng không phổ biến ở những người khỏe mạnh mắc bệnh. Các biến chứng nghiêm trọng do thủy đậu bao gồm:

Nhiễm trùng da và mô mềm do vi khuẩn ở trẻ em, bao gồm nhiễm trùng liên cầu nhóm A.

Nhiễm trùng phổi (viêm phổi).

Nhiễm trùng hoặc sưng não (viêm não, mất điều hòa tiểu não).

Các vấn đề về chảy máu (biến chứng xuất huyết).

Nhiễm trùng máu (nhiễm trùng huyết).

Mất nước.

Một số người bị biến chứng nghiêm trọng do bệnh thủy đậu có thể yếu đến mức phải nhập viện, thậm chí tử vong.

Mặc dù hầu hết người bệnh mắc thủy đậu đều nhẹ và tự khỏi, một số trường hợp có thể dẫn đến một căn bệnh nghiêm trọng gọi là viêm cân hoại tử (hay "bệnh ăn thịt").

Ai có nguy cơ cao gặp biến chứng?

CDC cho hay bất cứ ai chưa bị thủy đậu hoặc chưa tiêm vaccine thủy đậu đều có thể mắc bệnh. Trẻ em thường phải nghỉ học từ 5 đến 6 ngày do bệnh thủy đậu rất dễ lây lan. Những người có thể mắc bệnh thủy đậu nghiêm trọng và có nguy cơ cao bị biến chứng bao gồm:

Trẻ sơ sinh.

Phụ nữ mang thai.

Những người có hệ miễn dịch yếu do bệnh tật hoặc thuốc men (bị HIV/AIDS hoặc ung thư; bệnh nhân được cấy ghép; đang hóa trị, dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc sử dụng steroid lâu dài).

Phụ nữ mang thai bị thủy đậu có thể truyền sang con trước và sau khi sinh. Em bé bị lây từ mẹ trước khi sinh ra có thể bị dị tật bẩm sinh như sẹo da, các vấn đề về mắt, tổn thương não hoặc tay và chân không được hình thành đầy đủ.

Trẻ sau khi sinh mắc thủy đậu có thể rất nghiêm trọng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng trong tháng đầu đời.

Các trường hợp tử vong do thủy đậu rất hiếm do tiêm phòng vaccine có thể phòng ngừa. Tuy nhiên, một số trường hợp tử vong do thủy đậu có thể xảy ra ở trẻ em và người lớn khỏe mạnh, chưa được tiêm phòng.