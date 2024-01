Bộ Y tế cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng

Theo đánh giá của Bộ Y tế, hiện nay, tình hình bệnh truyền nhiễm trên thế giới và Việt Nam vẫn đang phức tạp, nhất là các virus lây truyền qua đường hô hấp.

Bộ Y tế khuyến cáo chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm gia tăng dịp cuối năm. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo thông báo phát đi tối 16/1, Bộ Y tế cho biết số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) báo cáo trong tháng 12/2023, thế giới ghi nhận gần 10.000 ca tử vong do Covid-19, số ca nhập viện tăng 42% so với tháng 11/2023.

Các biến thể mới của SARS-CoV-2 vẫn liên tục biến đổi. Chủng JN.1 đã gia tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu.

Mỹ, Trung Quốc và một số quốc gia châu Âu cũng ghi nhận sự gia tăng trở lại các ca Covid-19 cùng với sự lây lan của các bệnh về đường hô hấp khác như cúm mùa và virus hợp bào hô hấp (RSV).

Trong nước, miền Bắc vẫn đang giai đoạn mùa Đông Xuân, thời tiết gió mùa lạnh, hanh khô xen kẽ nồm ẩm. Đây là điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm xuất hiện và lây lan, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng… và một số bệnh có vaccine dự phòng tiếp tục ghi nhận số mắc gia tăng ở nhiều nơi.

Thời gian tới là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội đầu năm, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao, thời tiết thay đổi bất thường. Đây là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, làm gia tăng số mắc, nhất là với trẻ em có sức đề kháng yếu, người cao tuổi có bệnh lý nền.

Cục Y tế dự phòng đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tham mưu UBND tỉnh, thành phố sớm ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024.

Bên cạnh đó, sở cũng huy động nguồn lực, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là trong thời gian dịp Tết Nguyên đán.

Sở y tế cũng cần chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật và các đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn thường xuyên, liên tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh lưu ý theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do virus. n

Các đơn vị này cũng cần chủ động công tác giám sát, tiếp tục triển khai hiệu quả giám sát để phát hiện sớm ca bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại cơ sở y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan, hạn chế các trường hợp bệnh nặng, tử vong; tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện tốt công tác thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời, nhất là trong dịp Tết, hạn chế trường hợp chuyển nặng, tử vong và kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế.

Sở y tế cần tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và chuẩn bị các phương án ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ.

UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm và tuyên truyền nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, trường học.

Sở nông nghiệp cùng các đơn vi liên quan cũng cần phòng, chống dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật để xử lý triệt để ổ dịch và phòng, chống dịch bệnh lây từ động vật, thực phẩm sang người.

Trong khi đó, sở công thường cần tăng cường kiểm tra, ngăn chặn triệt để trường hợp gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc.