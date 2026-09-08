Dấu hiệu cảnh báo giun sán ở người lớn

Người lớn vẫn có thể nhiễm giun sán qua thực phẩm, nước uống hoặc tiếp xúc với môi trường nhiễm ấu trùng. Do đó, cần được tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần.

Người lớn được khuyến khích tẩy giun 6 tháng/lần. Ảnh: Shutterstock.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Thúy, khoa Nội nhi, Bệnh viện Quân dân Y Miền Nam (TP.HCM), nhiễm giun sán là tình trạng nhiễm ký sinh trùng phổ biến trên toàn thế giới. Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh, trong đó có người trưởng thành.

Có nhiều loại giun sán có thể ký sinh trên cơ thể người. Bốn loại thường gặp gồm giun đũa, giun tóc, giun móc và giun kim.

Giun sán có thể lây truyền qua những hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Người trưởng thành có thể nhiễm giun khi ăn thức ăn chưa được nấu chín, thực phẩm chưa được rửa sạch hoặc uống nước lã. Trứng giun sán có thể theo thức ăn, nước uống hoặc bàn tay bẩn vào miệng, sau đó đi vào đường tiêu hóa và ký sinh trong cơ thể.

Ngoài đường tiêu hóa, ấu trùng giun móc trong đất có thể xâm nhập vào cơ thể qua da khi con người tiếp xúc với nguồn đất nhiễm ấu trùng.

Bác sĩ Thuý cho biết, một trong những biện pháp được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo là tẩy giun định kỳ bằng thuốc 6 tháng một lần, tương đương 2 lần mỗi năm. Đây là biện pháp có hiệu quả cao trong phòng ngừa nhiễm giun.

Bên cạnh tẩy giun định kỳ, người dân cần duy trì các thói quen vệ sinh để hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng như ăn chín, uống sôi, rửa kỹ rau quả trước khi ăn, giữ vệ sinh môi trường sống, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Những gia đình nuôi thú cưng cũng cần vệ sinh cho chó, mèo và tẩy giun định kỳ cho vật nuôi.

Một số triệu chứng có thể gợi ý nhiễm giun gồm đau bụng, đặc biệt là đau vùng quanh rốn; buồn nôn, nôn hoặc biếng ăn. Người nhiễm giun kim có thể xuất hiện ngứa vùng hậu môn, đặc biệt vào ban đêm.

Tuy nhiên, những dấu hiệu này chỉ mang tính chất gợi ý và có thể trùng lặp với nhiều bệnh lý khác. Do đó, người có triệu chứng nghi ngờ cần được thăm khám, theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa để có chỉ định điều trị phù hợp.

Nếu nhiễm giun nặng, người bệnh có thể gặp biến chứng như tắc ruột, giun chui vào ống mật. Ấu trùng giun cũng có thể di chuyển đến các cơ quan khác, gây bệnh ở mắt, các cơ quan nội tạng hoặc thậm chí ở não.