Dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu sắt

Sắt đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển oxy. Khi thiếu vi chất này, cơ thể có thể phát đi nhiều tín hiệu bất thường từ mệt mỏi, khó thở, tóc rụng nhiều.

Sắt là khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể tạo ra hemoglobin - thành phần của hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đến các cơ quan. Khi lượng sắt dự trữ giảm, quá trình cung cấp oxy bị ảnh hưởng, kéo theo nhiều triệu chứng từ mệt mỏi, chóng mặt đến rụng tóc.

Không ít người bỏ qua những dấu hiệu này vì nghĩ chúng chỉ là hệ quả của căng thẳng hoặc thiếu ngủ. Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến cảnh báo cơ thể có thể đang thiếu sắt.

Mệt mỏi kéo dài dù đã nghỉ ngơi đầy đủ

Theo Good Housekeeping, đây là một trong những dấu hiệu sớm và phổ biến nhất của thiếu sắt. Khi cơ thể không có đủ sắt để sản xuất hemoglobin, lượng oxy vận chuyển đến cơ bắp và các mô sẽ giảm, khiến bạn luôn cảm thấy uể oải, thiếu sức sống ngay cả sau một đêm ngủ ngon.

Chuyên gia dinh dưỡng Vanessa Keir (Mỹ) cho biết tình trạng mệt mỏi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, song không ít người cảm thấy kiệt sức kéo dài là do lượng sắt dự trữ trong cơ thể không đủ. Khác với cảm giác mệt sau một ngày làm việc vất vả, tình trạng này thường kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần và khó cải thiện nếu không điều trị đúng nguyên nhân.

Chóng mặt, khó thở và tim đập nhanh

Khi lượng hemoglobin giảm, các cơ quan không được cung cấp đủ oxy. Hệ quả là người bệnh có thể thấy choáng váng khi đứng dậy đột ngột, tim đập nhanh hoặc hồi hộp, đồng thời dễ hụt hơi khi leo cầu thang hay vận động nhẹ - những hoạt động trước đây vẫn thực hiện bình thường.

Nếu các triệu chứng này xuất hiện thường xuyên mà không liên quan đến bệnh tim mạch hoặc hô hấp, thiếu sắt là một nguyên nhân cần được nghĩ đến.

Một số dấu hiệu phổ biến nhất khi cơ thể thiếu sắt là thường xuyên chóng mặt, khó thở, mệt mỏi kéo dài. Ảnh: Shutterstock.

Rụng tóc nhiều, tóc thưa dần

Nếu gần đây tóc rụng nhiều hơn bình thường, nguyên nhân có thể không chỉ nằm ở dầu gội hay căng thẳng. Sắt đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của các tế bào nang tóc.

Theo WebMD, chuyên gia dinh dưỡng Christina Badaracco (Mỹ) cho biết khi thiếu sắt, cơ thể sẽ ưu tiên sử dụng lượng sắt ít ỏi còn lại cho các chức năng sống quan trọng như vận chuyển oxy, thay vì nuôi dưỡng tóc. Thiếu oxy đến nang tóc khiến quá trình sửa chữa và phát triển tóc bị gián đoạn.

Rụng tóc do thiếu sắt thường xảy ra trên toàn bộ da đầu thay vì từng mảng riêng lẻ và có thể cải thiện sau khi bổ sung đủ sắt.

Thèm nhai đá hoặc các vật không phải thực phẩm

Đây là dấu hiệu khá đặc trưng nhưng thường bị bỏ qua. Một số người thiếu sắt xuất hiện hội chứng pica - tình trạng thèm ăn hoặc nhai những thứ không phải thực phẩm như đá viên, đất, phấn viết hoặc giấy.

Trong đó, thèm nhai đá (pagophagia) được xem là biểu hiện khá điển hình của thiếu sắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng 40-50% người bị thiếu sắt có triệu chứng này và cơn thèm thường biến mất sau khi lượng sắt trong cơ thể được phục hồi.

Nếu bạn đột nhiên thích nhai đá mỗi ngày, đừng coi đó chỉ là thói quen vô hại mà nên trao đổi với bác sĩ để được kiểm tra.

Dấu hiệu thiếu sắt ở phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai là một trong những nhóm có nguy cơ thiếu sắt cao nhất. Trong thai kỳ, cơ thể cần nhiều sắt hơn để sản xuất thêm máu, đồng thời cung cấp oxy và dưỡng chất cho thai nhi cũng như nhau thai. Nếu không được bổ sung đầy đủ, mẹ bầu có thể bị thiếu máu do thiếu sắt với các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, khó thở hoặc tim đập nhanh.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ, thiếu sắt trong thai kỳ còn làm tăng nguy cơ sinh non, trẻ nhẹ cân khi chào đời và một số biến chứng sản khoa khác. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo phụ nữ mang thai nên bổ sung sắt kết hợp axit folic hàng ngày theo hướng dẫn của nhân viên y tế nhằm phòng ngừa thiếu máu và giảm nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và bé.