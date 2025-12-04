Triệu chứng của thận yếu biểu hiện ở da

Da cực kỳ khô (Xerosis): Theo India Times, da khô đứng đầu danh sách các dấu hiệu bệnh thận biểu hiện trên da. Ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính (CKD), có tới 72% trường hợp da mặt bị khô, khiến da thô ráp, bong tróc và căng cứng. Do thận kiểm soát tuyến mồ hôi và tuyến dầu, chức năng thận kém sẽ làm khô chúng. Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn theo từng giai đoạn bệnh. Da khô có vảy như vảy cá và nứt nẻ thường thấy ở bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối. Ảnh: Freepik.

Ngứa dữ dội (Ngứa do tăng niệu): Theo Học viện Da liễu Mỹ (AAD), ngứa ngáy hành hạ nhiều người mắc bệnh thận, từ mức độ nhẹ đến liên tục. Các độc tố như urê gây kích ứng dây thần kinh, dẫn đến ngứa lan rộng hoặc ngứa từng vùng. Có tới 56% bệnh nhân CKD báo cáo tình trạng này, có liên quan đến nồng độ phốt pho và PTH cao. Ngứa dữ dội có thể khiến người bệnh gãi thường xuyên, dẫn đến chảy máu, lở loét. Ảnh: Shutterstock.

Phát ban và nổi mụn trên da: Theo AAD, khi thận không thể loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể, phát ban có thể xuất hiện. Ban đầu, các nốt nhỏ, hình vòm, ngứa hình thành, sau khi biến mất thì tạo thành mảng sần sùi, gồ ghề. Bệnh nhân giai đoạn cuối thường thấy điều này, vì urê huyết gây viêm. Phát ban đau với các đốm tím hoặc loét xuất hiện trên chân, đôi khi kèm theo hoại tử. Các tổn thương cứng chuyển thành loét. Nhiễm trùng làm tăng phát ban; 43% bệnh nhân bệnh thận mạn tính bị phát ban do nấm hoặc vi khuẩn. Ảnh: Everyday Health.

Sưng và phù nề: Sưng quanh mắt, mắt cá chân, bàn chân hoặc bàn tay, chỉ ra tình trạng thận ứ nước. Điều này xảy ra do thận suy khiến nước và muối tích tụ trong các mô. Sưng quanh mắt là dấu hiệu sớm quan trọng vì dịch tích tụ gần mắt. Bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính thường nhận thấy tình trạng này kèm theo nước tiểu có bọt. Nó xảy ra liên quan đến việc đào thải chất thải kém. Bàn tay và bàn chân cũng sưng lên do mất cân bằng khoáng chất. Ảnh: HealthCentral.

Thay đổi màu sắc da (Da vàng hoặc tối màu): Ở bệnh thận mạn giai đoạn tiến triển, độc tố làm da nhợt nhạt, xám, vàng hoặc sẫm màu. Trong nghiên cứu về bệnh thận mạn, 21% người bệnh có màu vàng nhạt do chất thải tích tụ. Tăng sắc tố ảnh hưởng đến 51%, thường là các vùng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. 64% người bệnh bị xanh xao do thiếu máu do mất hormone thận. Sắc tố xám hoặc vàng cho thấy tình trạng urê huyết rõ ràng. Da dày, sần sùi, vàng với các nếp nhăn cũng xuất hiện. Ảnh: Freepik.

Cảm nhận được khối u ở bụng: Đây có thể là dấu hiệu của ung thư thận. Ở giai đoạn đầu, ung thư thận hiếm khi gây ra triệu chứng. Khi ung thư tiến triển, nó có thể gây ra khối u hoặc cục u ở bụng, lưng dưới. Cảm thấy có khối u ở một trong những vùng này cũng có thể là dấu hiệu của một vấn đề khác nghiêm trọng đang diễn ra bên trong cơ thể. Tốt nhất bạn nên đi khám nếu phát hiện bất kỳ cục u nào. Ảnh: The Hearty Soul.

Canxi tích tụ dưới da: Thận có nhiều chức năng, một trong số đó là cân bằng một số khoáng chất trong máu, chẳng hạn natri và phốt phát. Khi thận không thể duy trì sự cân bằng lành mạnh, nồng độ canxi có thể tăng cao. Một số người bị lắng đọng canxi dưới da, thường hình thành xung quanh khớp và không gây đau. Tuy nhiên, khi chúng xuất hiện ở đầu ngón tay, chúng có thể gây ra rất nhiều đau đớn. Nếu một trong những chất cặn này trào lên qua da, bạn có thể thấy dịch tiết màu trắng như phấn. Ảnh: Australia Skin Clinics.

