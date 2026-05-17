Dấu hiệu bất thường ở móng tay cảnh báo tiểu đường, gan nhiễm mỡ

Đốm trắng trên móng (Leukonychia): Đốm trắng trên móng tay là tình trạng khá phổ biến. Thông thường, phần lớn không quá nguy hiểm và là do những tổn thương nhỏ ở nền móng như va chạm nhẹ vào móng từ trước đó, cắt khóe quá sâu, làm nail hoặc sơn gel thường xuyên. Tuy nhiên, nếu các đốm trắng xuất hiện dày đặc trên nhiều móng cùng lúc, đây có thể là dấu hiệu cơ thể thiếu kẽm, thiếu protein hoặc bị dị ứng với hóa chất làm móng. Trong một số trường hợp hiếm gặp, móng trắng bất thường còn liên quan đến bệnh gan hoặc bệnh thận. Đặc biệt, nếu móng chuyển trắng gần như toàn bộ và đi kèm các biểu hiện như mệt mỏi, sụt cân hoặc phù chân, nên đi kiểm tra sức khỏe sớm để tìm nguyên nhân chính xác. Ảnh: Freepik.