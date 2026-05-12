Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Đấu giá bất thành sân vận động Chi Lăng hơn 9.700 tỷ

  • Thứ ba, 12/5/2026 15:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Việc đấu giá khu đất vàng sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) với giá khởi điểm hơn 9.700 tỷ đồng đã không thành do không có khách mua.

Liên quan việc đấu giá các quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng cho biết sau khi tổ chức đấu giá trực tuyến vào ngày 6/5, hết thời hạn, không có khách hàng tham gia đấu giá.

Đơn vị này đã có văn bản gửi bên có tài sản - Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Sau khi có giá mới thì sẽ tiếp tục thực hiện việc đấu giá.

San van dong Chi Lang anh 1

Sân vận động Chi Lăng bị bỏ hoang.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, từng là “chảo lửa” của bóng đá miền Trung và là sân nhà của CLB bóng đá SHB Đà Nẵng trong nhiều năm. Không chỉ mang giá trị thể thao, nơi đây còn gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người dân thành phố.

Trước đó, khu đất này đã được chuyển nhượng, phân lô cho nhiều dự án, dẫn đến hàng loạt vướng mắc pháp lý kéo dài. Chính quyền TP Đà Nẵng đã nhiều lần tìm cách tháo gỡ để thu hồi và xử lý vướng mắc.

Việc đấu giá sân vận động Chi Lăng nhằm thực hiện một phần nội dung các bản án liên quan đến vụ án của Phạm Công Danh và đồng phạm. Liên quan đến vụ án, đến nay, cơ quan thi hành án đã thu hồi được hơn 466,9 tỷ đồng, song số nợ gốc còn phải thi hành vẫn hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng cũng đã thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, thuộc phường Hải Châu. Tài sản được đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng với 14 thửa đất. Tổng giá trị tài sản được thẩm định hơn 9.706 tỷ đồng.

Đà Nẵng đấu giá công trình lễ hội pháo hoa quốc tế từ 36,4 triệu/m2

Dự án có vị trí đắc địa, nằm giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Tiên Sơn, hướng mặt ra sông Hàn, được định hướng hình thành trung tâm kinh tế ban đêm và dịch vụ du lịch cao cấp.

21:54 23/4/2026

Hàng trăm khách ký thủ tục khu Đảo Ngọc nhẹ nhõm vì mua được nhà ưng ý

Không khí ký thủ tục tại các văn phòng bán hàng Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) trên toàn quốc liên tục nóng lên sau sự kiện ráp căn ngày 10/5.

6 giờ trước

Đà Nẵng tính di dời gần 400.000 ngôi mộ để tái thiết đô thị

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ ở vùng đông nhằm tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.

20:35 2/4/2026

https://tienphong.vn/dau-gia-bat-thanh-san-van-dong-chi-lang-hon-9700-ty-post1842404.tpo

Nguyễn Thành/ Tiền Phong

Sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng Phạm Công Danh Đấu giá Chi Lăng Đà Nẵng Phức hợp

    Đọc tiếp

    Gia vang the gioi sut manh hinh anh

    Giá vàng thế giới sụt mạnh

    47 phút trước 16:02 12/5/2026

    0

    Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc về dưới 4.700 USD/ounce, khi thị trường đang hướng về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

    VN-Index 'thoat hiem' hinh anh

    VN-Index 'thoát hiểm'

    52 phút trước 15:58 12/5/2026

    0

    Sau nhịp rung lắc mạnh đầu phiên, VN-Index bất ngờ hồi phục cuối ngày, tăng 5,6 điểm để lấy lại mốc 1.900 điểm. Tuy vậy, thanh khoản cho thấy dòng tiền vẫn dè dặt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý