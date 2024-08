Dấu chấm hết cho Sterling

"Lời khuyên của tôi cho Sterling? Cậu ấy biết chính xác điều mình phải làm. Sterling không cần phải nghe lời khuyên của tôi. Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra", HLV Enzo Maresca nói trong cuộc họp báo trước trận play-off gặp Servette thuộc Conference League hôm 28/8.

"Tôi thích thành thật với các cầu thủ. Những ai không nằm trong kế hoạch CLB, tất cả họ sẽ không được thi đấu nếu tiếp tục ở lại đội bóng", chiến lược gia người Italy nhấn mạnh.

Chia sẻ của ông Maresca như lời cảnh báo gửi tới Sterling, hối thúc cầu thủ này phải sớm khăn khói rời Chelsea. Tới nay, truyền thông Anh loan tin Manchester United đã đặt vấn đề với Sterling và Chelsea để thực hiện một phi vụ chuyển nhượng.

Từ khi HLV Maresca lên nắm quyền tại Chelsea, tình thế bất ngờ đảo ngược với Sterling. Cầu thủ này từ chỗ sắm vai một trong những nhân tố quan trọng nhất ở mùa 2023/24 bất ngờ bị gạch tên khỏi kế hoạch CLB trong mùa giải mới.

Từ đầu mùa 2024/25, Sterling chưa được thi đấu phút nào, thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng thành London. Đã vậy, Sterling cùng nhiều cầu thủ không nằm trong kế hoạch CLB phải tập riêng, họ bị cấm tham gia sinh hoạt cùng đội một.

"Không chỉ Sterling. Tất cả cầu thủ đang phải tập riêng đều sẽ không được trao bất kỳ số phút thi đấu nào khi thị trường chuyển nhượng hè 2024 khép lại", HLV Maresca khẳng định.

Xoay quanh những gì diễn ra tại Chelsea, đặc biệt liên quan đến Sterling, nhiều cựu danh thủ bị sốc. Terry Sheringham - cựu tiền đạo Manchester United - thừa nhận "không thể tin vào mắt mình" với cuộc "thanh trừng" công khai của Chelsea.

Chia sẻ với báo giới, diễn viên Vinnie Jones, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, cho rằng quyết định của Chelsea có thể khiến Sterling phải giải nghệ sớm. Đó là vì cầu thủ người Anh hiện không có nhiều lựa chọn nếu bị ép phải rời "The Blues".

