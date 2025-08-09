Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dấu chấm hết cho Nicolas Jackson

  • Thứ bảy, 9/8/2025 06:33 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Nicolas Jackson mất suất đá chính dưới thời HLV Enzo Maresca và nhiều khả năng sẽ chia tay Chelsea ngay mùa hè này,

Nicolas Jackson không còn tương lai ở Chelsea.

Tiền đạo người Senegal thông báo với HLV Enzo Maresca về việc muốn tìm bến đỗ mới, bất chấp việc vừa gia hạn đến tận năm 2033 hồi tháng 9 năm ngoái. Mùa hè này, Jackson đánh mất vị trí trong đội hình chính của Chelsea khi CLB chiêu mộ Joao Pedro và Liam Delap.

Chân sút 24 tuổi hiện tập luyện một mình và bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận giao hữu thắng Bayer Leverkusen 2-0 sáng 8/9. Anh mới gia nhập Chelsea tháng 6/2023 với giá 32 triệu bảng, trước khi được trao bản hợp đồng dài hạn kỷ lục. Tuy nhiên, "The Blues" nay sẵn sàng bán và hy vọng thu về ít nhất gấp đôi số tiền bỏ ra.

Ban lãnh đạo Chelsea tin Jackson vẫn đáng giá hơn Noni Madueke - người sang Arsenal với mức phí 52 triệu bảng hồi đầu hè. Newcastle, Bayern Munich và một số CLB Serie A đều theo dõi sát sao. MU từng được liên hệ, nhưng rút lui sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig.

Newcastle nhiều khả năng là ứng viên nặng ký, nhất là khi họ bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu như Sesko, Hugo Ekitike, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hay Delap. Nếu tới Bayern, Jackson sẽ phải cạnh tranh trực tiếp suất đá chính với đội trưởng tuyển Anh Harry Kane.

"Tính đến nay, Jackson ghi 30 bàn sau 81 trận cho Chelsea, nhưng tương lai ở Stamford Bridge gần như đã khép lại", The Athletic viết.

Chelsea giảm giá bán Jackson

Chelsea đang tìm cách bán tiền đạo Nicolas Jackson trước khi kỳ chuyển nhượng hè kết thúc.

06:29 6/8/2025

MU gạch tên Jackson

MU loại Nicolas Jackson khỏi danh sách mục tiêu do Chelsea đưa ra yêu cầu tài chính quá cao, vượt xa tính toán của đội chủ sân Old Trafford.

17:34 29/7/2025

Dấu chấm hết cho Sancho, Antony

MU không bán áo đấu của Jadon Sancho và Antony cho mùa 2025/26 trên website chính thức của câu lạc bộ. Ngược lại, áo của Marcus Rashford vẫn được bày bán.

06:29 17/6/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Dấu chấm hết Nicolas Jackson Ngoại hạng Anh Newcastle Nicolas Jackson Chelsea Maresca

  Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Đọc tiếp

