Dấu chấm hết cho Nicolas Jackson

Nicolas Jackson mất suất đá chính dưới thời HLV Enzo Maresca và nhiều khả năng sẽ chia tay Chelsea ngay mùa hè này,

Nicolas Jackson không còn tương lai ở Chelsea.

Tiền đạo người Senegal thông báo với HLV Enzo Maresca về việc muốn tìm bến đỗ mới, bất chấp việc vừa gia hạn đến tận năm 2033 hồi tháng 9 năm ngoái. Mùa hè này, Jackson đánh mất vị trí trong đội hình chính của Chelsea khi CLB chiêu mộ Joao Pedro và Liam Delap.

Chân sút 24 tuổi hiện tập luyện một mình và bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trận giao hữu thắng Bayer Leverkusen 2-0 sáng 8/9. Anh mới gia nhập Chelsea tháng 6/2023 với giá 32 triệu bảng, trước khi được trao bản hợp đồng dài hạn kỷ lục. Tuy nhiên, "The Blues" nay sẵn sàng bán và hy vọng thu về ít nhất gấp đôi số tiền bỏ ra.

Ban lãnh đạo Chelsea tin Jackson vẫn đáng giá hơn Noni Madueke - người sang Arsenal với mức phí 52 triệu bảng hồi đầu hè. Newcastle, Bayern Munich và một số CLB Serie A đều theo dõi sát sao. MU từng được liên hệ, nhưng rút lui sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig.

Newcastle nhiều khả năng là ứng viên nặng ký, nhất là khi họ bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu như Sesko, Hugo Ekitike, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hay Delap. Nếu tới Bayern, Jackson sẽ phải cạnh tranh trực tiếp suất đá chính với đội trưởng tuyển Anh Harry Kane.

"Tính đến nay, Jackson ghi 30 bàn sau 81 trận cho Chelsea, nhưng tương lai ở Stamford Bridge gần như đã khép lại", The Athletic viết.