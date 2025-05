Dấu chấm hết cho kỷ nguyên CMK ở Real Madrid

"Casemiro ra đi, Toni Kroos giải nghệ, giờ là lúc Modric bước sang trang mới, để lại khoảng trống lớn không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về di sản khổng lồ tại sân Santiago Bernabeu", AS viết.

Bắt đầu từ mùa 2015/16, bộ ba Casemiro, Kroos và Modric tạo nên một trục giữa vững chắc, làm bàn đạp cho thời kỳ vàng son với 4 chức vô địch Champions League chỉ trong 6 năm. Rafa Benitez tạo tiền đề, nhưng chính Zinedine Zidane mới là người thực sự khai thác tối đa giá trị của bộ 3 này.

Huyền thoại người Pháp đặt họ vào trái tim của đội bóng sở hữu hàng công "BBC" trứ danh, đồng thời hy sinh James Rodriguez để tạo sự cân bằng. Kết quả là 3 chiếc cúp tai voi châu Âu liên tiếp, một kỳ tích hiếm có thời hiện đại.

Khi Zidane rời đi, Carlo Ancelotti trở lại và một lần nữa trao trọn niềm tin vào bộ 3 kỳ cựu. Mùa 2021/22, họ làm nên kỳ tích lần thứ 14 vô địch cho Real Madrid ở Champions League với những màn lội ngược dòng không tưởng trước PSG, Chelsea, Man City.

Ancelotti từng ví von họ là "Tam giác Bermuda". Nhưng rồi, mọi điều kỳ diệu đều đến hồi kết. Casemiro rời đi chỉ ít ngày sau phát biểu ấy, sang MU với một đề nghị không thể từ chối.

Real để Casemiro đi vì có Aurelien Tchouameni, một sự thay thế được đầu tư 80 triệu euro, nhưng Tchouameni chưa thể lấp đầy khoảng trống ngay lập tức. Phải đến cuối mùa này, cầu thủ người Pháp mới phần nào đáp ứng kỳ vọng.

Việc Kroos ra đi mùa hè năm ngoái khiến bài toán tuyến giữa càng trở nên nan giải. Real tin rằng những nhân tố còn lại có thể khỏa lấp, nhưng kết quả không như mong đợi. Trong khi đó, Modric dù không còn giữ vị trí đá chính thường xuyên, luôn là điểm tựa mỗi khi vào sân. Anh điều tiết nhịp độ, giữ cho đội bóng sự điềm tĩnh và sắc bén nơi tuyến giữa.

Giờ đây, bộ ba CMK đã trở thành quá khứ. Real đối diện thử thách tái thiết hàng tiền vệ giữa lúc chưa có một con đường rõ ràng. CLB khó chiêu mộ Ruben Zubimendi, trong khi những cái tên khác như Enzo Fernandez, Mac Allister, Rodrigo, Reijnders hay Stiller chỉ là giải pháp tiềm năng.

Ai đến tiếp theo sẽ phải đối mặt với một áp lực khổng lồ, đó là kế thừa 13 năm hào quang mà Modric và các đồng đội để lại ở Bernabeu. Một kỷ nguyên khép lại, không chỉ với Real Madrid, mà với cả bóng đá châu Âu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.