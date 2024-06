Dấu chấm hết cho Greenwood ở MU

MU xác định không đưa Mason Greenwood trở lại đội một, đồng thời lên kế hoạch kiếm tiền từ cầu thủ.

Greenwood không còn tương lai ở MU. Ảnh: Sky Sports.

Theo The Athletic, Greenwood không còn tương lai ở Old Trafford. MU chắc chắn bán đứt tiền đạo người Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. "Quỷ đỏ" làm vậy do gặp áp lực từ các nhà tài trợ, người hâm mộ và cả nhiều cầu thủ nữ của đội.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng thông tin: "Câu chuyện về Greenwood đã kết thúc ở MU. Họ muốn bán Greenwood hoặc tìm kiếm một thỏa thuận cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt. MU đang chờ lời đề nghị tốt nhất".

"Quỷ đỏ" muốn thu về khoảng 30 đến 40 triệu bảng cho thương vụ này. Cá nhân chân sút 22 tuổi cũng ý thức về việc không còn tương lai với MU.

Căn hộ của Greenwood ở Manchester vừa được đăng tải cho thuê với giá 14.000 bảng. Động thái cho thấy tiền đạo người Anh không quay trở lại.

The Telegraph xác nhận cầu thủ này được nhiều đội bóng lớn săn đón. Trong số đó, Juventus thật sự muốn có Greenwood. Tuy nhiên CLB thành Turin gặp khó khăn về mặt tài chính. Họ cần thanh lý nhân sự trước khi hỏi mua Greenwood.

Barcelona, ​​Atletico Madrid cũng CLB quan tâm tới tuyển thủ Anh. Dù vậy, các CLB đều đang đối mặt với tình hình kinh tế ảm đạm nên không sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn cho Greenwood.

Trong màu áo Getafe mùa 2023/24, Greenwood chơi nổi bật và cho thấy tầm ảnh hưởng khi ghi 10 bàn và có thêm 6 kiến tạo sau 32 trận ra sân trên mọi đấu trường.